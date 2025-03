V požarih umrlo 26 ljudi, ogenj grozi tudi zgodovinskim artefaktom

Gozdni požar v Južni Koreji, ki se je razplamtel v okrožju Sančeong v petek in se razširil na sosednje regije na jugovzhodu države, še vedno gasijo. Doslej je terjal že 26 življenj, 30 ljudi je ranjenih, od tega osem huje. Ogenj je zajel skoraj 36.000 hektarov površin, oblasti so razglasile izredne razmere. Vršilec dolžnosti južnokorejskega predsednika Han Duk Su je dejal, da ti požari pišejo nove rekorde v zgodovini najhujših tovrstnih nesreč v državi.

Zaradi vetra je nevarno tudi gašenje s helikopterji, eden je med gašenjem požarov v torek celo strmoglavil. Požari se hitro širijo, med drugim k temu pripomorejo spremenljivi vzorci vetra in suho vreme. Za danes vremenoslovci sicer napovedujejo rahel dež, vendar to verjetno ne bo zadostovalo pri boju z ognjenimi zublji, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zaradi požarov, ki so se na jugovzhodu začeli 21. marca, je bilo evakuiranih več deset tisoč ljudi. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

27.000 ljudi so zaradi divjanja gozdnih požarov evakuirali. Prebivalka mesta Andong, ki je želela ostati neimenovana, je za korejski BBC povedala, da je njena hiša »popolnoma pogorela« v le nekaj urah. Z družino je v njej živela več kot 30 let. »Ogenj je vse uničil, nič ni ostalo. Sploh ni več jasno, kje točno je stala hiša,« je dejala. Opozorilo za evakuacijo je prejela 25. marca okoli 17. ure po lokalnem času. Kmalu zatem je opazila, da se ogenj širi za vasjo, podžigal pa ga je močan veter.

Oblasti verjamejo, da so številni požari v naravi izbruhnili zaradi nepazljivosti ljudi oz. človeških dejavnosti; največji požar v okrožju Uiseong se je začel, ko so obiskovalci skrbeli za družinski grob v hribih. Videoposnetek z grobišča prikazuje vžigalnik na tleh.

Za druge požare domnevajo, da jih je povzročila bodisi varilna iskra bodisi gorenje smeti. Na podeželju je namreč običajno, da prebivalci sežigajo odpadke. Vlada vsak dan pošilja sporočila, v katerih prebivalce poziva, naj se izogibajo kurjenju ognja, vključno z zažiganjem smeti.

Ko gorita zgodovina in kultura

Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo požare, ki gorijo v zgodovinskih, tisoč let starih templjih, medtem ko gasilci hitijo, da bi pred ognjem rešili kulturne artefakte.

Oblasti menijo, da so človeške dejavnosti sprožile več požarov, vendar so močni vetrovi in ​​suha zemlja omogočili njihovo hitro širjenje. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Po vsej jugovzhodni regiji Južne Koreje se delavci trudijo premakniti zgodovinske predmete iz dosega plamenov. Oblasti pravijo, da so iz večjih templjev preselili veliko stvari zgodovinske vrednosti, vključno z lesenimi tiskarskimi bloki in slikami.

Ognjeni zublji so že uničili 1300 let star tempelj Goun v okrožju Uiseong, enega največjih v provinci, ki je dolgo služil kot budistična znamenitost.

Uničeni zvon templja Goun FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Ogromni kip Bude, ki je bil v templju, je ostal nepoškodovan, saj so ga delavci prekrili z ognjevarno odejo nekaj ur prej, preden je ogenj dosegel mesto. Ko se je požar približeval, so iz templja odnesli tudi druge artefakte. Medtem ko se gozdni požari še naprej širijo, oblasti zdaj pozorno spremljajo morebitno škodo na dveh mestih, ki sta na seznamu Unesca: vasi Hahoe in Byeongsan Seowon v mestu Andong.

Konec tedna je izbruhnilo več požarov na jugovzhodu države, ki so doslej uničili skoraj 36.000 hektarov gozdnih površin, s čimer so postali najobsežnejši v zgodovini Južne Koreje. FOTO: Yasuyoshi Chiba/AFP