V indijskih napadih na cilje v Pakistanu vsaj osem smrtnih žrtev

Število smrtnih žrtev zračnih napadov, ki jih je Indija včeraj izvedla na več ciljev v Pakistanu, je naraslo na osem, med njim je tudi triletni otrok. Dve osebi sta pogrešani, še 35 ljudi je bilo v napadih ranjenih. Po navedbah tiskovnega predstavnika pakistanske vojske, ki ga povzemajo tuji mediji, se je zgodilo 24 napadov na šestih lokacijah, indijsko obrambno ministrstvo je sicer sporočilo, da so merili na najmanj devet lokacij v sosednji državi.

Pakistansko zunanje ministrstvo je že sporočilo, da je Islamabad varnostni svet ZN obvestil, da si pridržuje pravico, da se odzove v skladu s svojo pravico do samoobrambe, kot je zapisana v 51. členu ustanovne listine Združenih narodov.

Prebivalci na obeh straneh meje med Indijo in Pakistanom, ki deli Kašmir, so medtem prestrašeni in se že več dni pripravljajo na vojno. Ob razmejitveni črti poročajo tudi o topniškem obstreljevanju.

Napade je že obsodil generalni sekretar ZN Antonio Guterres in obe državi pozval k zadržanosti. V sporočilu za javnost je opozoril, da si svet ne more privoščiti vojaškega spopada. Državama je ponudil pomoč za zmanjšanje napetosti in poudaril, da vojaško reševanje teh nikakor ni rešitev.

Ljudje bežijo v strahu pred novimi napadi. FOTO: Punit Paranjpe/Afp

Napadi so bili odziv na aprilski smrtonosni napad na indijski del Kašmirja, v katerem je umrlo najmanj 26 civilistov. Indija pri tem vztraja, da je šlo za teroristični napad, o čemer naj bi indijski svetovalec za nacionalno varnost Ajit Doval govoril z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom. Pakistan je vpletenost zanikal in pozval k neodvisni preiskavi.

»Pričakovali smo, da bo Pakistan ukrepal proti teroristom in infrastrukturi, ki jih podpira. Namesto tega se je v zadnjih dveh tednih posvečal zanikanju. Ukrepi Indije so bili usmerjeni in natančni. Bili so premišljeni in odgovorni. Zadet ni bil noben pakistanski civilni, gospodarski ali vojaški cilj. Tarče so bile le znana teroristična taborišča,« je sporočilo indijsko veleposlaništvo v Washingtonu.

Tokratno operacijo so poimenovali Sindoor, kot so pojasnili v izjavi za javnost, usmerjena pa je zoper teroristično infrastrukturo v Pakistanu in pakistanskem delu Džamuja in Kašmirja. »Naša dejanja so bila osredotočena, omejena in niso bila namenjena zaostrovanju razmer. Nismo ciljali na pakistanske vojaške objekte. Indija je pokazala precejšnjo zadržanost pri izbiri tarč in načinu izvedbe,« so zatrdili.

Še 35 ljudi je bilo ranjenih. FOTO: Punit Paranjpe/Afp

Indijski notranji minister Amit Šah je v objavi na X pohvalil oborožene sile. »Modijeva vlada je odločena, da se bo ustrezno odzvala na vsak napad na Indijo in njene ljudi. Bharat [ime Indije v hindujskem jeziku] ostaja trdno zavezan izkoreninjenju terorizma iz njegovih korenin,« je povzel BBC.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif je Indijo obtožil strahopetnega napada in napovedal odgovor. »Pakistan ima vso pravico, da se odločno odzove na to vojno dejanje, ki ga je izvedla Indija in res se odločno odziva. Naše oborožene sile dobro vedo, kako se spopasti s sovražnikom,« je izjavil.

Pakistanska državna televizija, ki se sklicuje na varnostne uradnike, je poročala, da so njihove zračne sile v povračilnih ukrepih sestrelile pet indijskih letal.

Sinoči se je na kratko na napade že odzval ameriški predsednik Donald Trump in jih označil za sramotne. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je že govoril s kolegoma iz New Delhija in Islamabada ter ju pozval k umiritvi razmer ter vzpostavitvi komunikacije med voditeljema jedrskih sil, je sporočil tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost ZDA.

FOTO: Punit Paranjpe/Afp

Tudi Kitajska je danes izrazila obžalovanje zaradi spopadov, ki so na obeh straneh terjali smrtne žrtve, in pozvala državi, da dasta prednost miru in stabilnosti. »Indija in Pakistan sta sosedi, ki se ne moreta ločiti,« je poudaril tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva.