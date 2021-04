V Indoneziji pogrešajo podmornico s 53 člani posadke

Pomoč iz tujine

Pesimistične napovedi

Na indonezijskem ministrstvu za obrambo sumijo, da je nastala okvara elektronike med potopom, zaradi česar so izgubili nadzor. FOTO: Handout AFP

Podmornica KRI Nanggala 402 je včeraj sodelovala na vojaški vaji indonezijske mornarice, med vajo pa se niso več oglasili na načrtovan klic. Uradniki so potrdili oljni madež in vonj dizelskega goriva na mestu, kjer se je podmornica nazadnje potopila. Zadnja znana lokacija podmornice je 96 kilometrov od obale Balija, poroča spletni Times.Indonezijska vojska je sporočila, da v iskalni akciji sodeluje pet vojaških ladij in helikopter, na zadnjo znano lokacijo podmornice bo prispela tudi ladja, ki zaznava dejavnosti v morju.Iskanju se pridružujejo tudi sosednje države, flote Singapurja in Malezije naj bi prispele jutri. Pomoč so ponudile tudi Avstralija, ZDA, Nemčija, Francija, Rusija, Indija in Turčija.Se pa kopičijo dvomi o možnostih, da bi podmornico našli, saj se je ladja nahajala na območju velikih globin. »Gre za veliko tragedijo. Nazadnje je bila podmornica na globini med 700 in 800 metri,« razlaga avstralski minister za obramboNa podmornici je bilo 53 članov posadke, so potrdili na indonezijskem ministrstvu za obrambo. Ti sumijo, da je lahko nastala okvara elektronike med potopom, zaradi česar so izgubili nadzor. Posledično jim ni uspelo izvesti urgentnih postopkov za vračanje na površje, potopili pa bi se lahko na globino 700 metrov, dodajajo na ministrstvu.Podmornica je bila zgrajena v Nemčiji, v uporabi pa je od leta 1981. Na vaji so danes načrtovali preizkus izstrelitve. Indonezijsko floto trenutno sestavlja pet podmornic, ki naj bi delovale do leta 2024.