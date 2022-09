V Italiji najmanj deset smrtnih žrtev neurja

Obilno deževje in poplave so ponoči v deželi Marke v osrednji Italiji terjali najmanj deset življenj. Poleg tega na območju pogrešajo še štiri osebe, med njimi dva otroka, 50 pa je poškodovanih, navedbe gasilcev, civilne zaščite ter lokalnih oblasti in medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. V deželi so danes razglasili izredne razmere.

Glede na navedbe pristojnih tako zaostrenih vremenskih razmer niso pričakovali, poplave pa so bile nenadne.

V italijanski deželi Marke je v četrtek popoldne po več mesecih suše v samo dveh urah padlo 400 litrov dežja na kvadratni meter, kar meteorologi označujejo kot fenomen t. i. vodne bombe. Takšna količina dežja namreč predstavlja tretjino ali celo polovico vseh pričakovanih letnih padavin v deželi.

Močno deževje je sprožilo številne zemeljske plazove ter velike hudournike vode in blata, ki so opustošili več obalnih krajev v deželi Marke. Gmotna škoda je ogromna, še posebej na cestah in mostovih, prekinjene so bile številne električne in telekomunikacijske povezave, poročajo o »apokaliptičnih razmerah«.

Najhuje je bilo na območju med mestoma Ancona in Pesaro. Smrtne žrtve so zabeležili v dolini pri kraju Senigallia ob vznožju gore Monte Catria, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na tem območju je moralo domove zapustiti 90 ljudi, ki so jih začasno namestili v sprejemnem centru v Senigallii. V kraju so danes zaprte šole, vrtci, športni objekti in druge javne ustanove.

V kraju Cantiano, kjer živi nekaj več kot 2000 ljudi, so se ulice med neurjem spremenile v hudournike. Odnašalo je avtomobile, osrednji trg v kraju pa je en meter pod vodo.

Med smrtnimi žrtvami je moški, ki se je utopil v svojem avtomobilu. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Kakih 200 reševalcev in gasilcev je bilo na delu vso noč, delo pa se nadaljuje tudi danes. Med drugim ujete ljudi rešujejo s čolni. Na pomoč prihajajo tudi gasilci iz sosednjih dežel.

Med smrtnimi žrtvami je denimo moški, ki ga je zalila voda, medtem ko je bil v svojem avtomobilu. Med pogrešanimi so po poročanju medijev šestletni otrok, ki je bil v avtomobilu s svojo materjo, ko so ju zajele poplave in ji ga je voda iztrgala iz rok, ter osemletna deklica in njena mati.

Italijanska vlada je v deželi Marke danes razglasila izredne razmere. S tem je omogočila hitrejše sprejetje ukrepov za izplačila odškodnin prizadetim ter za odstranjevanje posledic ujme.

Silovita neurja so sicer prizadela tudi sosednji deželi Toskano in Umbrijo, a v manjši meri.

Na Hrvaškem materialna škoda

Neurje je v četrtek zajelo več delov Hrvaške. Najhuje je bilo na območju Čazme v bližini Bjelovarja, kjer so nalivi in močan veter povzročili veliko materialno škodo na strehah hiš, poslovnih objektov, vozil in na osnovni šoli. Hrvaški hidrometeorološki zavod je tudi za danes izdal opozorila za celo državo.

Obilno deževje, močan veter in ponekod toča so zajeli Zagreb, bjelovarsko-bilogorsko, osječko-baranjsko, koprivniško-križevaško in vitrovitiško-podravsko županijo, so sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite.

Neurje je povzročilo škodo na strehah hiš in rušilo drevesa, pripadniki civilne zaščite pa so prejeli tudi več prijav izpada elektrike zaradi poškodb na električnem omrežju.

Posledice neurja je saniralo okoli 400 gasilcev s 118 vozili, so sporočili iz hrvaške gasilske zveze.

Meteorologi na Hrvaškem tudi za danes napovedujejo obilne padavine po državi, ki jih bo na obali spremljal močan veter.

Državni hidrometeorološki zavod je za Liko, Gorski kotar in del obale izdal oranžno opozorilo, ki pomeni nevarno vreme, za preostali del države pa velja rumeno opozorilo, ki pomeni potencialno nevarno vreme.