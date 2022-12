V Italiji pristali ladji z več kot 500 migranti

Več kot 500 beguncev in migrantov, ki sta jih nedavno v Sredozemskem morju rešili dve ladji humanitarnih organizacij, so danes pripeljali v pristanišča v Italiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Italijanska vlada je reševalnim ladjam zaradi slabih vremenskih razmer v zadnjih dneh dovolila pristanek.

Ladja Humanity 1 nemške nevladne organizacije SOS Humanity je danes pristala v mestu Bari ob Jadranskem morju z 261 ljudmi na krovu, druga ladja Geo Barents organizacije Zdravniki brez meja pa se je z 248 migranti na krovu zasidrala v Salernu, južno od Neaplja.

Več kot 500 ljudi so rešili pred libijsko obalo, medtem ko so poskušali prečkati Sredozemsko morje v gumijastih in lesenih čolnih. Organizacija SOS Humanity je kot njihove države izvora navedla Sirijo, Egipt, Kamerun in Slonokoščeno obalo.

Fantek Ali se je rodil na ladji. FOTO: Reuters

Na krovu ladje Humanity 1 je bilo 93 mladoletnikov, večina od njih brez spremstva odraslih. Na telesih nekaterih so odkrili znake mučenja, drugi pa so povedali, da so bili spolno zlorabljeni, je povedala posadka.

Reševalna ladja Geo Barents v pristanišču. FOTO: Reuters

V nasprotju z dogajanjem v novembru, ko so ladje z rešenimi migranti na krovu zaradi spora z italijansko vlado dolgo čakale na dodelitev pristanišč, je tokrat vse potekalo hitreje. Že po nekaj dneh sta bili ladjama za pristanek dodeljeni mesti Salerno in Bari, ki pa sta bili od njunih izhodiščnih položajev precej oddaljeni. Po podatkih organizacije SOS Humanity je potovanje po razburkanem morju trajalo več kot 40 ur.

Neprimerna obutev za ta letni čas v Evropi. FOTO: Reuters

Italijanska vlada je sicer humanitarne organizacije ponovno obtožila, da spodbujajo nevaren beg obupanih ljudi čez Sredozemsko morje. Po podatkih notranjega ministrstva je letos prek Sredozemskega morja v Italijo prispelo več kot 97.000 ljudi.