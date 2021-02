V Italiji se ob razhajanjih med strankami nadaljujejo pogovori

FOTO: Yara Nardi/Reuters

Predsednik spodnjega doma italijanskega parlamentadanes nadaljuje pogovore z vsemi štirimi strankami dosedanje vladajoče koalicije o programu morebitne tretje vlade. Italijanski mediji popoldne poročajo, da so se pogovori zavlekli in zastali ter da še ni dogovora niti o programu niti o imenih ministrov.Na pogovorih skuša četverica, v kateri so populistično Gibanje pet zvezd, levosredinska Demokratska stranka ter manjši stranki Živa Italija ter Svobodni in enakopravni, doseči dogovor o programu nove vlade in vzporedno o ministrskih imenih. Pri tem skušajo najti predvsem skupen jezik glede tem, o katerih se doslej niso strinjali: porabi evropskih sredstev za okrevanje po pandemiji, pravosodju in politiki na področju sociale.Rok za pogovore, ki ga je Ficu dal italijanski predsednik, se sicer izteče drevi. Takrat bo predsednik poslanske zbornice po napovedih obvestil predsednika države o rezultatih pogovorov.A kot poročajo mediji, so se pogovori zavlekli. Fico je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa že tudi omenil možnost novega kroga posvetovanj s četverico pred večerom.Razhajanja med strankami so bila po navedbah neimenovanih virov, na katere se sklicuje Ansa, v ponedeljek zvečer še velika, še posebej med Živo Italijo nekdanjega premierjain Gibanjem pet zvezd.Vodja skupine Demokratske strankeje med področji, kjer so še razhajanja, omenil pravosodje in črpanje sredstev iz evropskega reševalnega mehanizma (ESM) za zdravstvo, a ocenil, da so še možnosti za dogovor. Vodja skupine Gibanja Pet zvezdpa je zatrdil, da kljub razhajanjem obstaja volja za sodelovanje.A kot kaže, strankam danes ni uspelo premostiti razlik v stališčih. Pogovori so namreč popolnoma zastali, za zdaj pa ni dogovora niti o programu niti o članih nove vlade, poročajo mediji.Renzi je danes poslancem svoje stranke sporočil, da ostale stranke »ne sprejemajo mediacije«, ne popuščajo in nočejo narediti nobenega koraka naprej glede ničesar, da pa si bo Živa Italija do konca prizadevala za dogovor. Renzi je po besedah poslancem, ki so se srečali z njim, še povedal, da Živi Italiji ni uspelo doseči ničesar glede pravosodja in da glavni kamen spotike za ostale velja ESM.»Očitno sem bil na drugem srečanju,« je Renzijeve navedbe komentiraliz Demokratske stranke. Po njegovih besedah je bil na področju pravosodja vendarle dosežen nek napredek.V medijih so vse pogostejša ugibanja, da bo Fico drevi prišel pred Mattarello praznih rok in brez dogovora.Če se bo na pogovorih izkazalo, da oblikovanje tretje vlade pod vodstvom Conteja ni mogoče, bi lahko predsednik za mandatarja za sestavo vlade imenoval koga drugega. Med možnostmi za izhod iz krize sta med drugim vlada narodne enotnosti in tehnična vlada. Če ne bo nikomur uspelo dobiti zadostne podpore v parlamentu, bo moral Mattarella sklicati predčasne volitve.K tem poziva predvsem desnosredinska opozicija, ki je pogovore označila kot potrato časa sredi pandemije covida-19.