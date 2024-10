V izraelskem napadu v begunskem taborišču Džabalija v Gazi je bilo v petek pozno zvečer ubitih najmanj 30 ljudi, v napadu v mestu Gaza pa še trije ljudje, poročajo palestinski viri in tuje tiskovne agencije. Ob tem so ponoči iz ene od sosesk v mestu Gaza poročali o obstreljevanju, eksplozijah in streljanju.

Agencija za civilno zaščito v Gazi je pozno v petek sporočila, da je bilo v izraelskih napadih na Džabalijo na severu Gaze ubitih najmanj 30 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je njen novinar ponoči poročal o močnem topniškem obstreljevanju, eksplozijah in streljanju v soseski Zejtun v južnem delu mesta Gaza.

Izraelska vojska je medtem po navedbah katarske mreže Al Džazira objavila zemljevid severne Gaze z navodili prebivalcem v bližini Džabalije, naj zapustijo območje in se odpravijo proti jugu na t.i. humanitarno območje med območjem al Mawasi in krajem Deir el Balah.

Tam so sicer večinoma zgolj prenatrpana šotorska taborišča, v katerih živi približno milijon razseljenih Palestincev, ki so bili kljub izraelski razglasitvi t. i. varnega območja prav tako že večkrat tarča smrtonosnih napadov.

Od 7. oktobra lani, ko se je po napadu gibanja Hamas na Izrael začela ofenziva izraelskih sil, je bilo v Gazi po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje skupno ubitih najmanj 42.126 ljudi, še več kot 98.000 je ranjenih.