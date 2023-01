V Izraelu množični protesti proti Netanjahujevi vladi

V več izraelskih mestih so v soboto potekali množični protesti proti novi izraelski vladi premierja Benjamina Netanjahuja in še posebej načrtovani reformi pravosodnega sistema. Največ protestnikov, okoli 80.000, se je po navedbah policije zbralo v Tel Avivu, o protestih pa so poročali tudi iz Haife in Jeruzalema.

Gre za doslej največje proteste proti novi vladi, ki je prisegla konec decembra.

Protesti so bili osredotočeni predvsem na reforme, ki jih načrtuje pravosodni minister Jariv Levin in ki bodo oslabile pravosodni sistem. Med drugim reforma predvideva, da bi večina v parlamentu lahko razveljavila odločitve vrhovnega sodišča, ki mu je Levin v preteklosti večkrat očital pretirano vmešavanje v politične odločitve. Spremenili naj bi tudi sestavo organa, ki imenuje sodnike.

V Tel Avivu so protestniki vzklikali Demokracija in mahali z modro - belimi izraelskimi zastavami. Na enem od transparentov je pisalo Država ni tvoja igrača, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednica vrhovnega sodišča Esther Hayut je v četrtek v neobičajno ostrem govoru posvarila pred usodnim udarcem za neodvisnost sodstva. Po njenih besedah bi načrtovane reforme popolnoma izkrivile demokratično identiteto Izraela. Levin jo je obtožil, da se je postavila na stran opozicije.