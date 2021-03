V Izraelu potrdili zmago Likuda, osvojil je 31 sedežev

Druga najmočnejša stranka Ješ Atid Netanjahujevega glavnega tekmeca Jaira Lapida je osvojila 17 sedežev. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Desna konservativna stranka Likud premieraje zmagovalka parlamentarnih volitev, so potrdili danes po vseh preštetih glasovnicah. A pri tem noben od blokov, niti podporniki Netanjahuja niti nasprotniki, ni prejel potrebne večine 61 sedežev v parlamentu.Likud je glede na rezultate torkovih volitev osvojil 31 sedežev, skupaj s partnerskimi strankami pa 52. Druga najmočnejša stranka Ješ Atid Netanjahujevega glavnega tekmecaje osvojila 17 sedežev. Njegov tabor, ki združuje nasprotnike Netanjahuja, pa je zasedel skupno 57 sedežev, poročanje izraelskih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA.Lapid je sodelovanje z Netanjahujem že zavrnil. 71-letni Netanjahu je tako odvisen od podpore desnega zavezništva Jamina in združene arabske liste UAL. Nekdanji obrambni minister, vodja verske nacionalistične stranke Jamina, zaenkrat še ni izrazil jasne podpore kateremu od blokov. Podobno velja za vodjo UAL. UAL je sicer osvojila štiri sedeže, Jamina pa sedem.To so bile že četrte parlamentarne volitve v samo dveh letih. Pred državo so težka koalicijska pogajanja in oblikovanje vlade. Izključene niso niti nove volitve. Dolgoletni izraelski premier Benjamin Netanjahu je sicer upal, da si bo na krilih uspešne kampanje cepljenja proti covidu-19 tokrat vendarle zagotovil zadostno večino za vladanje. Končne rezultate bodo predvidoma potrdili v sredo, še piše APA.