V jedrski elektrarni Zaporožje prišlo do nevarnega razvoja dogodkov

Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so danes posvarili, da so razmere v oblegani ukrajinski nuklearki Zaporožje vse nevarnejše. Potem ko so bili v novih napadih uničeni električni vodi v bližnjem kraju Enerhodar in je tam prišlo do popolnega izpada elektrike, je namreč nuklearka odrezana od zunanje oskrbe z elektriko.

»Danes sem od uslužbencev IAEA na terenu izvedel, da je prišlo minulo noč v jedrski elektrarni Zaporožje do nevarnega razvoja dogodkov,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij v izjavi zapisal prvi mož IAEA Rafael Grossi. Kot je pojasnil, je bila v obstreljevanju ranžirne postaje termoelektrarne v Enerhodarju uničena električna infrastruktura, zaradi česar je mesto ostalo povsem brez elektrike.

Kot je opozoril, je posledično pod vprašajem ohlajanje jeder reaktorjev in jedrskih odpadkov v Zaporožju, to pa bi lahko vodilo v jedrsko nesrečo. »Situacija je nevzdržna, je vse bolj nevarna,« je poudaril Grossi ter znova pozval k takojšnji ustavitvi vseh spopadov na območju in vzpostavitvi demilitarizirane cone.

Pojasnil je še, da ukrajinski upravljavec nuklearke razmišlja o ustavitvi še zadnjega delujočega reaktorja. Ker se spopadi v bližini elektrarne še krepijo, namreč ni verjetno, da bo mogoče zunanjo oskrbo z elektriko obnoviti. Poleg tega v Enerhodarju ni ne vode ne elektrike, tako da verjetno kmalu ne bo več na voljo dovolj ukrajinskega osebja za varno delovanje nuklearke.

Dva predstavnika IAEA, ki sta po nedavnem obisku 14-članske ekipe agencije ostala v Zaporožju, sicer ostajata na položaju.