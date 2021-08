V kabulskem kaosu še vedno 15.000 Američanov

V nadaljevanju preberite:

Ostre kritike odločitve demokratskega predsednika Joeja ­Bidna za umik ameriške vojske iz Afganistana se nadaljujejo, običajni in družbeni mediji so preplavljeni s primeri ameriških državljanov in drugih morebit­nih žrtev talibov, ki se ne morejo prebiti iz države. Iz Kabula so včeraj poročali o skoraj praznih letalih za evakuacijo kljub pripravljenosti številnih zahodnih držav za sprejem beguncev.