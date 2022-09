V Kanadi umrl tudi drugi osumljenec za morilski pohod

Po več dneh iskanja je policija v sredo našla še drugega osumljenca za nedavni morilski pohod v odročni staroselski skupnosti v osrednjem delu Kanade, v katerem je bilo ubitih deset ljudi, še 18 pa ranjenih. Kmalu po aretaciji je 32-letni Myles Sanderson umrl, okoliščine njegove smrti pa še niso povsem jasne.

Eden najhujših pokolov v moderni zgodovini Kanade se je v nedeljo zgodil v kanadski provinci Saskatchewan, kjer živi domorodna skupnost. Osumljenca je v treh provincah iskalo več sto policistov.

Dan kasneje so enega od njiju, 31-letnega Damiena Sandersona, našli mrtvega. Policija verjame, da ga je najverjetneje ubil njegov leto dni starejši brat, Myles Sanderson, ki so ga v sredo ujeli na cesti v provinci Saskatchewan. Po zasledovanju so ga prisilili, da je zapeljal v jarek ob cesti, in ga pridržali.

Po aretaciji doživel »zdravstveno stisko«

Kot je na novinarski konferenci v sredo zvečer povedala predstavnica policije Rhonda Blackmore, je vozil terensko vozilo, ki ga je domnevno malo pred tem ukradel z bližnje posesti. Pri njem so med drugim našli nož.

Kmalu po aretaciji je Sanderson po njenih besedah doživel »zdravstveno stisko«, nato so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega. Drugih podrobnosti ni predstavila, je pa dodala, da bo vzrok smrti ugotovila obdukcija.

Glede na nekatere navedbe, ki jih navajajo lokalni mediji, je Sanderson morda umrl zaradi poškodb, ki si jih je zadal sam. Uro pred aretacijo je sicer policija izdala opozorilo pred moškim, oboroženim z nožem, v ukradenem vozilu, ki ga je povezala z morilskim pohodom izpred nekaj dni, in prebivalce okoliša pozvala, naj ostanejo na varnem, dogajanje povzemajo tuje tiskovne agencije.

Motiv za umore, ki so pretresli vso državo, za zdaj po navedbah policije ostaja neznan. So pa pristojne oblasti v Kanadi že v torek sporočile, da bodo preučile, zakaj je bil Myles Sanderson februarja predčasno izpuščen iz zapora, kjer je služil štiriletno zaporno kazen zaradi več nasilnih kaznivih dejanj.