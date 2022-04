9.20 Nove žrtve ruskega obstreljevanje na vzhodu Ukrajine

Rusija nadaljuje ofenzivo na vzhodu Ukrajine, kjer je obstreljevanje terjalo nove žrtve med civilisti. Po navedbah guvernerja regije Lugansk Serhija Hajdaja je v soboto med bombardiranjem umrlo šest ljudi, še dva človeka pa že pred dnevi. Število smrtnih žrtev ruskega obstreljevanje Odese je medtem naraslo na osem.

Hajdaj je prek Telegrama sporočil, da je bilo šest civilistov ubitih v krajih Hirske in Zolote. Obenem pa so v ruševinah uničene hiše v mestu Popasna, ki je bila tarča obstreljevanja pred več dnevi, našli še trupli dveh žensk, njegove besede povzema britanski BBC.

Še pred tem je guverner luganške regije posvaril, da obstreljevanje ne poneha, in pozval ljudi, naj se umaknejo na varno, če le imajo to možnost.

Tarča ruskih napadov je bila sicer v soboto tudi Odesa, ki leži nekoliko bolj zahodno. Raketa je zadela stanovanjsko stavbo, pri čemer je bilo ubitih osem ljudi, vključno s trimesečnim dojenčkom in njegovo materjo. Ranjenih je bilo še 18 ljudi, je v soboto zvečer na novinarski konferenci povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

»Izgleda, da je ubijanje otrok nova ruska nacionalna ideja,« je dejal in obljubil, da bodo odgovorne pripeljali pred roko pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske sile, ki so se po neuspešnih poskusih, da bi zavzele Kijev, umaknile iz okolice prestolnice in severa države, so se sedaj osredotočile na vzhod Ukrajine. Cilj Rusije naj bi bil zavzeti regiji Doneck in Lugansk, obenem pa glede na nedavne izjave visokega predstavnika vojske tudi jug Ukrajine.

To naj bi Rusiji omogočilo vzpostavitev kopenskega mosta do zasedenega Krima in morebiti celo do proruskega Pridnestrja v Moldaviji, kjer da opažajo zatiranje rusko govorečega prebivalstva. Velik del Donecka in Luganska sicer ruske sile že nadzorujejo.

5.00 V Kijevu danes visok ameriški obisk

Ameriški državni sekretar Antony Blinken in obrambni minister Lloyd Austin bosta po napovedih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega danes obiskala Kijev. To bo prvi uradni obisk ameriške vlade v Ukrajini, odkar je Rusija 24. februarja tam sprožila invazijo.

Zelenski je obisk, o katerem se je sicer ugibalo že nekaj časa, napovedal v soboto zvečer na novinarski konferenci, ki je potekala na eni od postaj kijevske podzemne železnice. »Mislim, da to ni neka velika skrivnost. Jutri bom imel srečanje z ameriškim obrambnim in zunanjim ministrom,« je dejal in izrazil upanje, da bo ukrajinsko prestolnico takoj, ko bodo to omogočale varnostne razmere, obiskal tudi predsednik ZDA Joe Biden.

Kot je še dejal, bo z Austinom in Blinknom govoril predvsem o »seznamu nujno potrebnega orožja in hitrosti njegove dobave«. Obenem je na novinarski konferenci ponovil, da so se v minulem tednu obljube Zahoda glede dobave orožja Ukrajini občutno izboljšale, pri čemer je posebej pohvalil pomoč ZDA in Velike Britanije.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres. FOTO: Foto Andrew Kelly/ Reuters

Guterres v torek v Moskvo Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres bo prihodnji teden obiskal Moskvo in Kijev. V Moskvo bo odpotoval v torek in imel delovno srečanje in kosilo z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, kasneje pa ga bo sprejel predsednik Vladimir Putin. Pot bo nato nadaljeval v Kijev, kjer bo imel delovno srečanje z zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo, sprejel ga bo tudi predsednik Volodimir Zelenski. Poleg tega se bo srečal z osebjem agencij ZN, da bi razpravljal o povečanju humanitarne pomoči prebivalcem Ukrajine, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

Vojni v Ukrajini sicer po dveh mesecih še ni videti konca, glavnina bojev pa zdaj poteka na vzhodu in jugu države.

Biden je v četrtek napovedal nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 800 milijonov dolarjev, potem ko je podoben 800-milijonski paket pomoči napovedal že tudi 13. aprila. ZDA Ukrajini med drugim dobavljajo havbice, oklepna vozila, helikopterje, taktične drone, sisteme protiletalske obrambe in protitankovske rakete.

Poleg tega bo na pobudo ZDA v Ramsteinu v Nemčiji v torek potekalo srečanje visokih predstavnikov, predvsem obrambnih ministrov in visokih generalov, več deset držav, ki bodo govorili o dolgoročnih varnostnih potrebah Ukrajine. ZDA bo tam predstavljal minister Austin.