8.11 V ZDA razburjajo primerjave med holokavstom in ukrepom proti pandemiji covida-19



Prodajalna klobukov iz Tennesseeja »hatWRKS« zadnje dni razburja Američane s promocijo prodaje rumenih Davidovih zvezd po vzoru tistih, ki so jih bili prisiljeni nositi Judi v času nacizma s to razliko, da imajo ameriške napis Nisem bil cepljen. Pred tem si je skrajna republikanska kongresnica iz Georgie prislužila kritike iz podobnega razloga. Marjorie Taylor Greene, ki je bila že prej znana po svojih izjavah o judovskih žarkih iz vesolja in podobnih teorijah zarote, je pred dnevi cepljenje proti covidu-19 in nošenje zaščitnih mask primerjala s holokavstom. Zaradi tega se je s kritikami oglasilo tudi vodstvo kongresnih republikancev, republikanka iz Wyominga Liz Cheney pa je njene izjave označila za zlobno norost.



7.07 Znano bo gibanje BDP v prvem četrtletju



Statistični urad bo danes objavil podatke o gibanju BDP v letošnjih prvih treh mesecih. Po 4,5-odstotnem padcu v zadnjem lanskem četrtletju je tudi v začetku leta 2021 še pričakovati upad, vendar nekoliko manjši. Že v tekočem drugem četrtletju, še bolj pa v nadaljevanju leta, naj bi ob izboljševanju epidemioloških razmer nato sledila rast.



7.04 V kongresni dejavnosti odslej do polovična zasedenost fiksnih sedišč



V kongresni dejavnosti je od danes število oseb v zaprtih javnih prostorih ali na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omejeno na 50 odstotkov zasedenosti zmogljivosti sedišč Pri tem mora biti med osebami eno sedišče prosto, je odločila vlada. Oba pogoja pa ne veljata na odprtih površinah, kjer ni fiksnih sedišč. Tam mora biti med postavljenimi sedišči najmanj en meter razdalje.

Medosebna razdalja med osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra. Zaposleni morajo izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni, testirani, ta pogoj morajo izpolnjevati tudi potrošniki pri izvajanju kongresne dejavnosti v notranjih prostorih.

