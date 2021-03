V Mehiki ženska umrla v podobnih okoliščinah kot George Floyd v ZDA

Nemški Spiegel danes poroča o primeru policijskega nasilja v Mehiki, ki zelo spominja na nesrečno smrtv ZDA. V mehiškem obalnem mestu Tulum v zvezni državi Quintana Roo je namreč štiričlanska policijska patrulja prijela neko žensko, ki se je prijetju verjetno upirala. Zato ji je, ko je ležala na tleh, policistka pokleknila na hrbet. Ženska se čez nekaj časa ni več premikala, pozneje je v javnost prišla novica, da je umrla.Tudi po tem, da so dogajanje snemali mimoidoči in da je nekdo posnetke posredoval medijem, mehiško dogajanje zelo spominja na smrt Georgea Floyda v ZDA. Mehiški časopis El Universal je dobil te posnetke in jih objavil na svoji spletni strani, državno tožilstvo zvezne države Qouintana Roo pa je že sprožilo preiskavo, v kateri so bili že zaslišani vsi štirje policisti, vpleteni v tragični dogodek. Umrla ženska je bila 36-letna državljanka El Salvadorja. Salvadorsko zunanje ministrstvo je v izjavi že obsodilo smrt svoje državljanke, predsednikpa je zahteval pravico. Salazarjeva je v Mehiki živela že tri leta in je zapustila dve najstniški hčerki.Tega, zakaj so policisti posredovali, tožilstvo še ni objavilo, prav tako še ni znan natančni vzrok smrti nesrečne Salvadorke. Je pa policija te zvezne države že novembra lani bila deležna ostrih kritik, ker je proti demonstrantom proti nasilju nad ženskami v Cancunu uporabila prave naboje. Namestnik mehiškega notranjega ministra, odgovoren za človekove pravice,je dogodek že označil kot »policijsko zlorabo«.