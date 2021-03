V Minneapolisu se začenja ameriški proces leta

Obtoženi policisti, na levi Derek Chauvin. Foto Handout Afp

Demonstracije v središču Minneapolisa dan pred začetkom procesa. Foto Chandan Khanna /Afp

Osem minut in 46 sekund pritiskanja kolena belskega policista na vrat umirajočega temnopoltegaje spremenilo Ameriko, ki se zdaj pripravlja na proces proti umora druge stopnje in nenaklepnega umora obtoženemu. V strahu pred novimi nemiri je Minneapolis zabarikadiran, tisoči so v strahu pred milo kaznijo demonstrirali že v nedeljo.Za demonstracije bodo imeli še dovolj časa, saj se je v ponedeljek na sodišču občine Hennepin začelo šele večtedensko izbiranje, da se ne bi vse skupaj zavleklo še dlje, pa je poskrbel sodnikz odločitvijo, da kljub priporočilu prizivnega sodišča ne bo dodal obtožbe umora tretje stopnje. Ni še znano, ali se bodo tožilci ali zagovorniki pritožili na vrhovno sodišče Minnesote, tudi brez dodatnih zamud pa bodo lahko v glavnem delu procesa zaslišane na stotine prič. V Minneapolisu je še posebej zastražen novoimenovani Trg Georgea Floyda, kjer je 46-letnik umrl po prijavi zaradi poskusa plačila cigaret s ponarejenim bankovcem. Po upiranju aretaciji so ga policisti s Chauvinom na čelu nasilno onesposobili in opazovalci so na prenosni posneli posneli njegov smrtni boj.George Floyd je opozarjal, da ne more dihati, odvetniki 44-letnega nekdanjega policista pa bodo verjetno poudarili izvide obdukcije, ki je pokazala mamila v telesu pokojnega ter smrt zaradi verjetnega srčnega zastoja. In res zagovornikže domneva prevelik odmerek opioidov, njegov varovanec naj bi samo poskušal obvladati »eratično obnašanje«, zaradi katerega je prodajalec tudi poklical policijo. Floyd je zaradi oboroženega ropa več let preživel v zaporu in se je iz Houstona preselil v Minneapolis zaradi odvajalne terapije in novega začetka.Njegova smrt 25. maja pa je vendarle sprožila mogočno jezo milijonov Američanov vseh barv kože zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi in ob robu protestov so bila razdejana številna mestna središča. V Portlandu in ponekod drugje pa so uporniki za več mesecev zasedli cele predele, nemiri so po vsej državi zahtevali najmanj 25 žrtev in milijardno škodo.