V napadih ubitih na desetine Palestincev, preboja v Dohi ni pričakovati

Izraelska vojska še naprej bombardira območje Gaze, kjer je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 50 ljudi, več kot 100 pa ranjenih. Ob tem naj bi v Dohi danes znova potekali pogovori o prekinitvi ognja, vendar preboja ni pričakovati. Izraelske sile naj bi napade izvedle tudi v Libanonu in Siriji.

Najmanj osem ljudi je bilo ubitih v bombardiranju mesta Han Junis na jugu Gaze, sicer pa se izraelske sile danes v napadih osredotočajo na osrednji del palestinske enklave, med drugim mesto Gaza, navaja katarska medijska mreža Al Jazeera.

V Gazi je bilo po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje danes ubitih najmanj 17 ljudi, v zadnjih 24 urah pa skupno najmanj 58, pri čemer poročajo še o več kot 131 ranjenih. Skupno število ubitih je naraslo na 40.534, še več kot 93.700 ljudi je ranjenih.

V Dohi se sicer danes menda nadaljujejo pogovori o prekinitvi ognja v Gazi. Predstavniki izraelske vojske in obveščevalnih služb naj bi se sestali z uradniki iz ZDA, Katarja in Egipta, pri čemer agencija Reuters ob sklicevanju na vir blizu pogajanj navaja, da bodo to »tehnični pogovori na delovni ravni«, kakršenkoli preboj pa je le malo verjeten.

Izraelska vojska je medtem izvedla obsežne racije na zasedenem Zahodnem bregu, po virih tujih tiskovnih agencij pa je ciljala tudi Sirijo in Libanon. V napadu z dronom na avtomobil blizu sirsko-libanonske meje so bili ubiti štirje ljudje, ki so bili na poti v Libanon. Na vzhodu Libanona pa so izraelska letala zadela enega od dveh tovornjakov, ki sta po navedbah francoske tiskovne agencije AFP prevažala rakete in drugo orožje za libanonsko gibanje Hezbolah.

Izraelska vojska tako ob nadaljnjem bombardiranju Palestine in zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu vse bolj širi svoje operacije tudi proti islamističnim oboroženim gibanjem v svoji soseščini, ki so povezana z Iranom.