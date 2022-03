Vodja delegacije EU v Ukrajini, Estonec Matti Maasikas, je na Twitterju sporočil, da je bil v napadu na Harkov uničen tudi slovenski konzulat.

Ruske sile so danes izvajale intenzivne napade na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov v bližini meje z Rusijo. Iz njega so poročali o raketnih napadih na središče mesta in uničenju mestne hiše, napad je zahteval tudi življenja civilistov.

Slovensko zunanje ministrstvo je uničenje konzulata potrdilo. »Obsojamo to nezaslišano dejanje Ruske federacije in agresijo nad Ukrajino,« so zapisali na Twitterju. Informacij glede osebja konzulata in drugih okoliščin še nimajo, so nam povedali na ministrstvu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je današnje rusko obstreljevanje Harkova označil za vojni zločin.