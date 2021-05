V Nemčiji koronadodatki občutno nižji

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko smo v Sloveniji koronske dodatke v zdravstvu vezali na določen odstotek od plače in so posledično velike razlike med prejemniki, ne glede na obremenitve, so v Nemčiji koronske dodatke navzgor omejili. Zaposleni lahko prejmejo največ 1500 evrov neobdavčenega bonusa, ki ga financira država. Pri tem pa je država določila še, da so do financiranja bonusa upravičene le bolnišnice, ki so zdravile določeno število kovidnih pacientov.