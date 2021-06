V Nemčiji nov napad z nožem

Nemčijo je danes pretresel nov napad z nožem, tokrat v mestu Erfurt, pri čemer sta bila ranjena dva človeka. Napadalec je po dogodku pobegnil, a so ga kasneje našli ranjenega v njegovem stanovanju ter ga aretirali in odpeljali v bolnišnico, poročajo tuje tiskovne agencije.



Žrtvi napadalca v Erfurtu v osrednjem delu Nemčije sta stari 45 in 68 let. Odpeljali so ju v bolnišnico, njune poškodbe pa naj ne bi bile smrtno nevarne, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.



Današnjega napada je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP osumljen 32-letnik, za katerega lokalni mediji poročajo, da gre za Johannesa L. Napadalec naj bi se domnevno ranil sam. Motiv za njegov napad še ni znan, a naj bi imel napadalec v preteklosti težave z nasiljem in duševne težave. Zaenkrat ni nobenih dokazov, da je šlo za politično spodbujen napad.



To je že drugi napad z nožem v Nemčiji v zadnjih nekaj dneh. V petek je moški v mestu Würzburg ubil tri ženske, še sedem drugih ljudi pa ranil, od tega pet huje. Policija ga je ujela s strelom v nogo. Ugotovili so, da je že bil zdravljen v psihiatrični ustanovi. Kljub vsemu zaenkrat še niso izključili možnosti, da bi napad lahko imel teroristično ozadje.

