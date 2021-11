V Nemčiji se pregovarjajo o obveznem cepljenju

V nadaljevanju preberite:

Cepljenje v Nemčiji napreduje po polžje. Bolnišnice so v krajih, kjer je cepljenih malo ljudi, nevarno blizu polne zasedenosti. Zaradi premajhne precepljenosti je po tem, ko je Avstrija napovedala obvezno cepljenje, ta razprava izbruhnila tudi v Nemčiji. A mnenja so različna. Tako v stroki kot v politiki. Bavarski predsednik Markus Söder je dejal, da CSU podpira uvedbo obveznega cepljenja, v liberalni FDP pa temu nasprotujejo. Vodja inštituta Roberta Kocha Lothar Wieler je dejal, da je to zadnji ukrep, če jim ne bo uspelo povečati precepljenosti.

Izjemno slabe so razmere v Saški, kjer je cepljenih najmanj ljudi v Nemčiji, manj kot 60 odstotkov. Tamkajšnja zdravniška zbornica že nekaj časa poziva k zaprtju celotne dežele. Bolnišnice so ponekod tako polne, da so zdravniki opozorili, da bodo v kratkem uvedli triažo in torej odločali, koga bodo še lahko zdravili. Nemški minister za zdravje Jens Spahn je slikovito dejal, da bodo konec te zime vsi v Nemčiji ali cepljeni, ali prebolevniki, ali mrtvi. A do konca zime bo, kot so opozorili na inštitutu Roberta Kocha, umrlo še veliko ljudi.