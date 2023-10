V nesreči avtobusa pri Benetkah umrlo najmanj 21 ljudi

V tragični nesreči avtobusa v Mestrah v bližini Benetk je umrlo vsaj 21 ljudi, poroča italijanska agencija Ansa. Agencija AFP dodaja, da sta med umrlimi tudi dva otroka.

Avtobus, ki ni vozil na redni liniji, pač pa so ga najeli za prevoz gostov iz kampa na območju Marghere, je z nadvoza padel na območje železnice in se vnel.

FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Po poročanju lokalnega portala La Nuova je padel na električne kable s visoko napetostjo.

Do nesreče je prišlo nekaj pred 20. uro. Poročajo tudi o 18 poškodovanih in nekaj pogrešanih. Vodstvo omenjenega kampa zaenkrat medijem ni podalo izjav, kamp je tudi zaprt. Zaradi nesreče je prekinjena tudi železniška povezava med Mestrami in Benetkami.

FOTO: Marco Sabadin/AFP

Natančnega vzroka nesreče še niso odkrili, sodeč po nekaterih pričevanju ljudi, ki so se nahajali na območju, je morda na avtobusu prišlo do požara celo, preden je padel s cestišča. Na prizorišču tragedije so še vedno gasilci, policisti in reševalci z več deset vozili.

FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Italijanska premierka Giorgia Meloni je ob dogodku že izrazila »globoko sožalje«. Župan Benetk Luigi Brugnaro se je na Facebooku odzval z besedami, da je njihovo skupnost prizadela neskončna tragedija. Opisal jo je kot apokaliptičen prizor, za kakršnega ni besed, in napovedal javno žalovanje