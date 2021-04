V nesreči vlaka z osmimi vagoni umrlo najmanj 36 potnikov

Nesreča se je zgodila ob začetku štiridnevnega praznika čiščenja grobov. FOTO: Taiwan's National Fire Agency via Reuters

Na Tajvanu se je davi zgodila huda železniška nesreča, ki je zahtevala najmanj 36 življenj, poroča Reuters. Podatki o številu žrtev še niso zadnji, nekateri mediji poročajo o 36 smrtnih žrtvah. Vlak, poln potnikov, med njimi so bili številni turisti, je iztiril v predoru na vzhodu otoka. Nesreča vlaka z osmimi vagoni, na katerem je bilo več kot 350 potnikov, se je zgodila ob okoli 9.30 po krajevnem času (ob 3.30 po srednjeevropskem času) blizu obalnega mesta Hualien.Policija je sporočila, da 36 potnikov ne kaže znakov življenja, 61 potnikov so prepeljali v bolnišnice, še 72 pa naj bi jih bilo ujetih v zveriženih vagonih, poročajo tuje tiskovne agencije. »Nenadoma me je vrglo naprej, znašla sem se na tleh,« je povedala ena od preživelih potnic. »Razbili smo okno in splezali na streho vlaka,« je dodala. Med žrtvami naj bi bil po poročanju BBC tudi strojevodja. Vlak je bil tako natrpan, da je veliko potnikov stalo, zato so v nesreči popadali po tleh.Nesreča je bila ena najhujših na Tajvanu v zadnjih desetletjih. Zadnje večje iztirjenje vlaka se je zgodilo leta 2018, umrlo je 18 ljudi. Najhujša nesreča v tajvanski zgodovini pa se je zgodila leta 1991, ko je v trčenju dveh vlakov umrlo 30 potnikov, 112 je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila ob začetku štiridnevnega praznika čiščenja grobov, med katerim se številni Tajvanci odpravijo na pot.