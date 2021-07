V New Yorku je voda poplavila ceste in postaje podzemne železnice

Deževno in nevihtno vreme je zajelo New York. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

V četrtek je vzhodno obalo ZDA zajelo ekstremno vreme, močne nevihte po Orkanu Elsa, ki je v torek oplazil najprej zahodno obalo Floride in se nato pomikal proti severu, je v New Yorku povzročil hude poplave – na posnetkih je videti poplavljene ulice, ceste in postaje podzemne železnice – medtem pa je Elsa v Severni Karolini in Virginiji sprožila močne padavine tornado, poročajo tuji mediji.S poplavljene avtoceste v Bronxu so rešili več kot ducat ljudi, je poročal New York Times. Na posnetkih iz New Yorka je videti poplavljene podzemne železnice in ljudi, ki so se prebijalo skozi poplavljene postaje na severnem Manhattnu, medtem ko se je postaja v središču mesta voda začela teči iz stropa, na postaji v Bronxu pa je voda tekla po stopnicah, piše Guardian.V vodi so mnogi avtomobili, na posnetkih pa se vidi, kako se prebivalci poskušajo prebiti skozi poplavljena mesta, kjer je voda ponekod visoka tudi pol metra. V četrtek popoldne so v New Jerseyju poročali o toči v velikosti golf žogice, ki je med nevihtami, ki sicer naj ne bi bile povezane s tropsko nevihto.Oblasti v Jacksonvillu na Floridi so sporočile, da je v sredo umrla ena oseba, ko je drevo padlo in zadelo dva avtomobila.V sredo zvečer je bilo v obalnem okrožju Camden v zvezni državi Georgia ranjenih devet ljudi, ko je tornado udaril v kamp za pripadnike aktivne službe in vojaške upokojence, piše Guardian.Veter, ki ga je s seboj prinesla Elsa, je v torek zvečer po Mehiškem zalivu pihal s hitrostjo 121 kilometrov na uro. Tropska nevihta je sicer oslabela v sredo popoldne, ko je prešla severno Florido, a je bila dovolj močna, da je nacionalna vremenska služba sprožila aram za nekatere države.