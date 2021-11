Včeraj še 1257 okužb, delež pozitivnih testov kar 47,8 odstotka

11.19 Z vsemi odmerki cepljenih 53 odstotkov prebivalcev Slovenije

Po podatkih vlade so z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili 1.188.712 oseb oziroma 56 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki pa je cepljenih 1.119.181 oziroma 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je precepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 74 odstotkov. Podatki se glede na dan prej niso spremenili, saj za vikend podatke o številu cepljenih vnesejo z zamikom.

11.03 V Avstriji na delovnem mestu obvezen pogoj PCT

V Avstriji je od danes na delovnem mestu obvezen pogoj PCT. Delodajalec mora sedaj preverjati, ali je zaposleni cepljen proti covidu-19, prebolel oziroma ima negativen test na novi koronavirus. Prihodnjih 14 dni bo veljalo še prehodno obdobje, ko bodo lahko zaposleni, ki nimajo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, nosili zaščitno masko tipa ffp2. Nadzor bodo opravljali predstavniki zdravstvenih organov, vendar bo moral izpolnjevanje pogojev preverjati tudi delodajalec, poroča časnik Kronen Zeitung na spletni strani.

V Avstriji bodo 15. novembra še dodatno zaostrili ukrepe. Po besedah ministra za zdravje Wolfganga Mücksteina od takrat ne bodo več veljali hitri testi, ampak bodo morali necepljeni predložiti negativni izvid PCR testa. Pri kršenju pravil grozi zaposlenim kazen v višini do 500 evrov, delodajalcem pa kazen v višini do 3600 evrov. V Avstriji beležijo porast števila okužb. V zadnjem dnevu so potrdili še 4523 novih okužb z novim koronavirusom, kar je precejšen porast s prejšnjim tednom, ko so v ponedeljek poročali o 2850 okužbah. V bolnišnicah se zdravi 1458 bolnikov, kar je 14 več kot dan prej. Intenzivno nego potrebuje 292 covidnih bolnikov.

10.41 Covid-19 po svetu zahteval že več kot pet milijonov smrti

Pandemija covida-19 je doslej po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa zahtevala več kot pet milijonov življenj. V začetku julija je število smrti zaradi covida-19 preseglo štiri milijone. Kot je danes objavila ta univerza na spletni strani, je covid-19 doslej po svetu zahteval 5.000.425 življenj. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri več kot 246 milijonih ljudi, natančno 246.743.962 ljudeh. Doslej so po svetu razdelili dobrih 6,9 milijard odmerkov cepiva proti covidu-19.

Številke ameriške univerze so višje od uradnih navedb Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Ta je v petek potrdila, da je po svetu zaradi covida-19 umrlo 4,98 milijona ljudi, potrdili so doslej približno 245 milijonov okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

9.45 V nedeljo ob 2632 PCR-testih potrdili 1257 okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 11 obolelih

Včeraj so na območju Slovenije potrdili še 1257 okužb, pri čemer so opravili 2632 testov po metodi PCR, je objavil portal Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih testov je zrasel na kar 47,8 odstotka, kar je največ doslej, od začetka epidemije.

Hitrih antigenskih testov je bilo včeraj 6548. Po oceni NIJZ imamo v državi 28.579 aktivnih primerov okužb, 14-dnevno incidenco okužb na 100.000 prebivalcev 1354, kar je 42 več kot dan prej, in tedensko povprečje 2341, kar je 78 več kot dan prej.

V bolnišnicah zdravijo 603 bolnike s covidom-19, 142 jih potrebuje intenzivno nego. 11 jih je izgubilo boj s covidoim-19.

Najmlajši bolnik na navadnem oddelku je po podatkih vlade star 19 let, na intenzivnem pa 21 let.

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je prvič po 2. maju preseglo 600. Takrat jih je bilo na 608, na intenzivni terapiji pa 147.

Ponovno zdužena družina na sydneyskem letališču. FOTO: Saeed Khan/AFP

8.41 Avstralija odprla meje po okoli 600 dnevih zaprtja

Avstralska oblast je po okoli 600 dnevih odprla meje. Na letališču v Sydneyju so se, denimo, lahko sorodniki srečali prvič po 19 mesecih, odkar so meje zaradi pandemije covida-19 zaprli.

Meje Avstralije so zaprli 20. marca lani, zaprtje države ocenjujejo za enega najstrožjih v času pandemije. To je med drugim pomenilo, da se na desettisoče Avstralcev, ki živijo v tujini, ni moglo vrniti domov. Izjem, ki jim je bilo to dopuščeno (ob dragi 14-dnevni karanteni v hotelu), je bilo malo.

7.41 V nov mesec z novimi ukrepi proti epidemiji

Danes v veljavo stopi spremenjen odlok o načinu izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Ta med drugim uvaja redno presejalno testiranje na okužbo s koronavirusom v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. Spreminja se tudi pogostost samotestiranja za opravljanje dela, po novem bodo testi veljali 48 ur.

Učenci, dijaki in študenti se bodo po novem testirali dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah. Samotestiranje za učence ostaja neobvezno, priporočilo pa po novem velja za učence vseh razredov, torej od prvega razreda dalje. Ob predvidenem pogostejšem testiranju so na ministrstvu pripravili tudi protokol, po katerem so učenci upravičeni do več testov kot doslej.

Kljub izpolnjenemu pogoju preboleli, cepljeni (PC) je uporaba zaščitne maske od danes obvezna v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri nudenju vseh storitvah, kjer prihaja do medosebnega stika.

Spremembe odloka je na novinarski konferenci prejšnji teden napovedal minister za zdravje Janez Poklukar, ki je poudaril, da izvajanje ukrepa PCT v družbi ne deluje, kot bi si želeli. Preverjanje pogoja je na terenu po besedah ministra prej izjema kot pravilo, opažajo pa tudi povečano število ponarejenih potrdil. »Tudi nošenje maske ni dosledno, na mehurčke smo že zdavnaj pozabili,« je opozoril Poklukar.