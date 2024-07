V novih ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih

V ruskem napadu z raketami in droni na ukrajinsko mesto Dnipro so bili ubiti trije ljudje, 18 pa je bilo ranjenih, je danes sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak. Še dva človeka sta bila ubita v ruskih napadih na regiji Doneck in Harkov. O napadih poročajo tudi iz Rusije, kjer je zračna obramba ponoči sestrelila več ukrajinskih dronov.

Vodja regionalnega sveta Mikola Lukašuk je na družbenih omrežjih objavil fotografije iz Dnipra, na katerih je videti več poškodovanih stavb. »Tako je zdaj eno od mestnih nakupovalnih središč. Uničeni so bili avtomobili in okna, zadeta pa je bila tudi bencinska črpalka,« je dejal.

Tarča ruskih napadov sta bili tudi regiji Doneck in Harkov, kjer sta bili ponoči po navedbah lokalnih oblasti ubita dva človeka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O napadih medtem poročajo tudi iz Rusije, kjer je zračna obramba po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi ponoči sestrelila deset ukrajinskih dronov. Pet naj bi jih sestrelila nad regijo Belgorod, štiri nad regijo Brjansk in še enega nad moskovsko regijo, ob sklicevanju na ruske medije poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Ruske sile so ponoči prav tako uničile dva ukrajinska pomorska drona, ki sta se približevala črnomorskemu pristaniškemu mestu Novorosijsk, je še dodalo rusko obrambno ministrstvo in objavilo posnetke, ki naj bi prikazovali uničenje dronov v morju.