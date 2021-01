V obširni preiskavi aretirali več kot petdeset oseb

Danes so aretirali tudi ameriškega odvetnika Johna Clanceyja. FOTO: Peter Parks/AFP

Po organizaciji neuradnih lokalnih volitev julija lani so hongkonški organi pregona danes aretirali 53 aktivistov in politikov, ki nasprotujejo aktualni hongkonški administraciji, ki jo vodi. Pristojni aktiviste obtožujejo poskusa prevrata vlade in utemeljujejo, da so načrtovali »hudo poškodovati« hongkonško družbo, piše tiskovna agencija Reuters.Novi sklop aretacij prihaja po tem, ko je pred dobrega pol leta v Hongkongu začel veljati zakon o nacionalni varnosti, ki predvideva stroge kazni (tudi dosmrtni zapor) za odcepitev, subverzijo ali terorizem. Nasprotniki hongkonške oblasti, tako imenovani prodemkoratični aktivisti, so julija organizirali neuradne lokalne volitve predstavnikov 70-članskega zakonodajnega organa, da bi pred napovedanimi volitvami septembra preverili podporo kandidatov, ki nasprotujejo Carrie Lam in Pekingu. Julijskega glasovanja se je udeležilo približno 600.000 ljudi, septembrske volitve pa so preložili zaradi epidemije.V današnji raciji je sodelovalo tisoč policistov, navedbe lokalnih medijev povzema Reuters, preiskali so tudi odvetniško pisarno in nekaj medijskih hiš. Pristojne je med drugim zmotil opozicijski načrt »35+«, s katerim so kritizirali določilo, da je neposredno izvoljena le polovica hongkonških zakonodajalcev, polovica pa je imenovana.Med prvimi so potezo hongkonških organov pregona tudi tokrat kritizirali v ZDA – na današnje racije se je na twitterju odzval, ki bo v administraciji novoizvoljenega predsednika ZDApredvidoma služboval kot državni sekretar. Hongkong je obtožil »napada na tiste, ki se pogumno borijo za univerzalne pravice.«