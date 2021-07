V oktobru začetek preobravnavnih narokov v primeru zrušenja mostu v Genovi

FOTO: Stefano Rellandini/Reuters

Skoraj tri leta po zrušenju mostu Morandi v Genovi je sodišče določilo termin za predobravnavni narok, poročajo italijanski mediji. Na sodišče bodo tako 59 osumljenih prvič povabili 15. oktobra, poročajo tuje tiskovne agencije.Sprva so v aprilu poročali še o 69 osumljenih, sedaj pa so na predobravnavni narok povabili 59 oseb. Od 15. oktobra bo sodišče opravilo po tri zaslišanja na teden do konca decembra.V tem času bodo skušali ugotoviti, ali bodo sploh nadaljevali s sojenjem in proti komu od 59 osumljenih bodo vložili obtožnico. Meddrugim jim očitajo prekrške proti varnosti v prometu, večkratno povzročitev smrti iz malomarnosti, lažno pričanje in preprečevanje delovanja uradnih oseb, italijanske medije povzema nemška tiskovna agencija DPA.V zrušenju mostu v Genovi 14. avgusta 2018 je umrlo 43 ljudi. Več sto ljudi, ki je živelo pod mostom, pa je ostalo brez strehe nad glavo. Vedno znova se pojavljajo v medijih očitki, da so odgovorni pri upravljavcu avtocest in nadzornemu podjetju namerno ignorirali pomanjkljivosti pri mostu.