V Orbánovem vzporednem vesolju je ostalo še nekaj upanja

V nadaljevanju preberite:

Na pragu morebitne nove zmage stranke premiera Viktorja Orbána se poraja vprašanje, kaj Madžarsko čaka v prihodnjem mandatu. Pri iskanju odgovora se je vredno ozreti na obdobje od zadnjih parlamentarnih volitev leta 2018 in na odločitve, ki so ga najbolj zaznamovale. »Zadnja štiri leta so bila predvsem logično nadaljevanje prejšnjih osmih,« je prepričan zgodovinar János Rainer, čigar analiza madžarske sedanjosti ponuja slabo napoved za prihodnost. Toda nekateri analitiki so kljub temu prepričani, da sistem, kakršnega so vzpostavile tri Orbánove zaporedne vlade, ni tako trden, kakor se zdi na prvi pogled, in da tudi vladajoči stranki moč počasi peša.