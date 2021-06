V Pakistanu trčila vlaka, mrtvih več kot 40 ljudi

Čeprav pakistanski reševalci še nimajo dostopa do vseh ponesrečenih v nesreči dveh vlakov, število mrtvih že presega 40. Več kot sto jih je ranjenih, številni so v kritičnem stanju, na obeh vlakih naj bi bilo skupaj več kot tisoč ljudi.Nesreča se je zgodila v bližini mesta Ghotki v provinci Sindh na jugu države. Eden od vlakov, Millat Express, je iztiril in za tem padel na sosednje tire, vanj pa je nato trčil Sir Syed Express.Za zdaj poročajo o več kot 40 smrtnih žrtvah, ki so jih prepeljali do bližnje bolnišnice, medtem ko so reševalci poskušali priti do preostalih ponesrečencev. Na območje so prihiteli številni reševalci in tudi vojska s helikopterji. A do kraja nesreče so potrebovali več ur. Prav tako so nato več ur iz razbitin vlakov reševali ujete ljudi. Posnetki pakistanske televizije prikazujejo več prevrnjenih vagonov na tirnicah in lokalne ljudi, kako rešujejo ujete potnike. Slišati je tudi številne krike ranjenih.Na nesrečo se je odzval pakistanski premierin na twitterju zapisal, da je pretresen zaradi nesreče, ter obenem napovedal varnostni pregled pakistanskih železnic.Hude železniške nesreče so v Pakistanu pogoste. Večina železniške infrastrukture je namreč še iz časov britanske kolonialne vladavine, stare že več kot sto let. Po drugi strani so tudi islamski skrajneži in separatisti že izvedli več napadov na vlake v Pakistanu, še navaja nemška tiskovna agencija DPA.