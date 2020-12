V pandemičnem letu se je vrnilo zaupanje v ljudi

V članku preberite:

Zlahka bi bilo mogoče našteti vse tragične dogodke, ki so zaznamovali leto 2020. Začelo se je s katastrofalnimi požari v Avstraliji, ki so terjali najmanj 34 človeških življenj, pustili brez domov na tisoče ljudi, požgali več kot 190.000 kvadratnih kilometrov travnikov in gozdov ter usmrtili, poškodovali ali v beg pognali tri milijarde živali. Nadaljevalo se je pojavom koronavirusa in razglasitvijo pandemije covida-19, za katerim je do tega trenutka zbolelo okoli 78 milijonov ljudi, od katerih jih je več kot 1,7 milijona preminilo. Že zdaj je mogoče močno občutiti gospodarske posledice. In čeprav Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za leto 2021 napoveduje ponovno 4,2-odstotno globalno rast, bo ta boleče neenakomerna in bo le še povečala neenakosti v svetu.