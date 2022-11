V Pekingu in Šanghaju protesti proti omejitvam zaradi covida-19

Več sto protestnikov je na ulicah Pekinga in Šanghaja danes izražalo nezadovoljstvo s kitajsko strategijo preprečevanja širjenja novega koronavirusa s popolnimi zaprtji družbe. Protestniki so se v Pekingu zbrali na univerzi Tsinghua, študentom so se pridružili tudi prebivalci mesta. V Šanghaju naj bi prišlo tudi do spopadov s policijo.

Povod za proteste je bil med drugim četrtkov smrtonosni požar v Ürümqiju, glavnem mestu severozahodne kitajske regije Xinjiang, kjer je v požaru v stanovanjskem bloku umrlo deset ljudi. Omejitve proti širjenju virusa naj bi botrovale visokemu številu smrtnih žrtev, saj naj bi zaprtje otežilo reševanje ljudi iz gorečega bloka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti sicer te trditve zanikajo.