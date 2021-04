V Pekingu je klub dopisnikov ilegalna organizacija

V nadaljevanju preberite:

»Ko sem z družino hitel proti letališču – bili smo pozni, saj nismo bili pripravljeni na pakiranje stvari v zadnjem trenutku –, so nas pred hišo opazovali agenti v civilu, ki so nas nato spremljali do letališča in nam bili za hrbtom ves čas, ko smo se prijavljali za polet,« je zapisal John Sudworth, dopisnik BBC. Ta teden je nepričakovano zapustil Peking zaradi čedalje večjih pritiskov kitajske oblasti.