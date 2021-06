10.06 V ponedeljek 323 na novo okuženih

9.45 WHO različice novega koronavirusa poimenovala po grški abecedi

9.41 S prvim odmerkom cepljenih 664.217 prebivalcev

9.34 V Tivoliju 4265 slovenskih zastavic v spomin v zadnjem letu umrlim s covidom-19

Zastavice predstavljajo 4265 ljudi, ki so v zadnjem letu umrli zaradi covida-19. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

7.17 V Peruju po ponovni preučitvi več kot podvojili število žrtev covida-19

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v ponedeljek v Sloveniji opravili 3378 PCR-testov in 42696 hitrih antigenskih testov ter potrdili 323 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 9,6-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 4124.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je odločila različice novega koronavirusa poimenovati po črkah grške abecede, saj naj bi to preprečilo stigmatizacijo držav, kjer se te različice prvič pojavijo. Poleg tega naj bi nova imena olajšala laične razprave o različicah in bi bila nasploh bolj praktična. Obenem so pri WHO pojasnili, da bodo obstoječe sisteme poimenovanja in sledenja genetskemu poreklu virusa, ki povzroča bolezen covid-19, še naprej uporabljali strokovnjaki in v znanstvenih raziskavah. Spreminjajo se torej ne strokovna imena različic virusa, ampak zgolj imena, ki se uporabljajo v širši javnosti in so vezana na geografsko poreklo različic.WHO je sicer doslej opredelil štiri tako imenovane skrb vzbujajoče različice virusa sars-cov-2. Prva različica B.1.1.7, ki se je najprej pojavila v Veliki Britaniji, bo odslej znana kot alfa, južnoafriška različica B.1.351 bo postala beta, brazilska P.1 pa gama.Najnovejša indijska kombinacija mutacij virusa B.1.617 se medtem deli v dve podtipski različici – bolj skrb vzbujajoča B.1.617.2 bo dobila ime delta, druga manj skrb vzbujajoča B.1.617.1 pa kapa. Kot še dodaja francoska tiskovna agencija AFP, ima grška abeceda 24 črk, načrta, kaj sledi, če oziroma ko bo število različic sars-cov-2 to preseglo, pa za zdaj ni.S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo cepljenih 664.217 prebivalcev Slovenije oziroma 31,6 odstotka vseh, je razvidno iz aplikacije cepimose.si. Z drugim odmerkom cepiva je bilo cepljenih 402.658 oseb oziroma 19,2 odstotka vseh. To pomeni, da je v celoti zaščitena petina prebivalstva, cilj pa je, da oba odmerka prejeme 60 odstotkov prebivalstva. J. T.V ljubljanskem Parku Tivoli, na travniku ob promenadi, se je ponoči pojavilo 4265 slovenskih zastavic. Kot je razbrati iz postavljene table, zastavice predstavljajo 4265 ljudi, ki so v zadnjem letu umrli zaradi covida-19. Kdo jih je postavil, še ni znano. »Od zmagoslavnega preleta vojaških letal ob 'zmagi nad epidemijo' točno pred enim letom je v Sloveniji zaradi covida-19 umrlo 4265 ljudi,« je zapisano na tabli. V Sloveniji je sicer od začetka epidemije novega koronavirusa, ki jo je naša država prvič razglasila 12. marca 2020, po ponedeljkovih podatkih NIJZ umrlo 4695 oseb s to boleznijo.Peru je po ponovni preučitvi podatkov več kot podvojil število smrtnih žrtev covida-19. Vlada je dvignila število z nekaj več kot 69.000 na skoraj 181.000 po nasvetu strokovnjakov, ki so ugotovili, da niso bile vključene vse smrti, ki jih je z veliko verjetnostjo povzročil covid. Peru ima po novem najvišjo smrtnost glede na število prebivalcev. Skupina strokovnjakov je v poročilu navedla, da obstoječa metodologija prikazuje prenizko število smrtnih žrtev covida-19. Mednje po novem ne bodo več šteli le tistih, ki so bili pozitivni na testiranju na okužbo z novim koronavirusom, temveč bodo upoštevali tudi »verjetne« primere, epidemiološko povezane s potrjenimi primeri, ter tiste s klinično sliko, kakršna se kaže pri covidu-19. Po prilagoditvi števila ima po novem Peru najvišjo smrtnost med covidnimi bolniki na svetu, ugotavljata tako francoska tiskovna agencija AFP kot ameriška Univerza Johnsa Hopkinsa. V državi je tako več kot 500 smrti na 100.000 prebivalcev. Na drugem mestu je Madžarska z nekaj več kot 300 smrtnimi primeri na 100.000 prebivalcev. Peru je doslej potrdil več kot 1,9 milijona okužb z novim koronavirusom. Z drugim valom epidemije se država bojuje od decembra lani, 1. aprila so potrdili rekordnih skoraj 13.000 okužb.