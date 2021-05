V policijski raciji v Riu De Janeiru najmanj 25 mrtvih

Brutalni spopadi med policijo in tolpami v barakarskih naseljih Brazilije niso redki. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

V Riu de Janeiru je, po poročanju lokalnih medijev, prišlo do množičnega streljanja, v katerem je umrlo najmanj 25 ljudi, med njimi policist. Do streljanja naj bi prišlo med policijsko operacijo v faveli, v kateri je sodelovalo več kot dvesto policistov.​Ranjena sta bila dva potnika na metroju, ki so ju pomotoma zadele krogle, a po poročanju britanskega BBC sta preživela.Rio de Janeiro, brazilsko velemesto z več kot šest in pol milijoni prebivalce, je eden izmed predelov Brazilije z največ kriminala, v barakarskih naseljih pa vladajo kriminalne tolpe. A tudi brazilska policija je bila večkrat obtožena prekomerne uporabe sile in pobijanja prebivalcev favel, kar je leta 2019 sprožilo obširne proteste. Tudi tkrat so se že pojavili dvomi o upravičenosti nasilne policijske akcije.