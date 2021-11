Delež pozitivnih 46,2-odstoten, na intenzivni negi je 285 bolnikov

10.10 Necepljeni nogometaši pri Herthi ostali brez plače v karanteni

Vodstvo nemškega nogometnega prvoligaša Herthe iz Berlina je sporočilo, da igralci, ki ne bodo cepljeni proti novemu koronavirusu, a bodo pristali v karanteni, ne bodo prejeli plačila. Mediji poročajo, da so se za takšen pristop, ko necepljeni ostanejo brez plačila, odločili tudi pri bavarskem velikanu Bayernu.

09.40 V ponedeljek potrdili 3394 okužb, delež pozitivnih 46,2-odstoten

Ob 7344 PCR-testih so včeraj potrdili 3394 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 46,2-odstoten. Poleg tega je bilo opravljenih še 89.550 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 44.796 primerov, 14-dnevna incidenca znaša 2125, sedemdnevno povprečje pa 3090.

Z enim odmerkom je pri nas cepljenih 1.222.459 oseb, z obema pa 1.139.108 oz. 54 odstotkov populacije. Hospitaliziranih je 1154 ljudi, na intenzivni negi 285 ljudi. Včeraj je umrlo 23 bolnikov s covidom-19.

08.06 V Italiji poživitveni odmerek proti covidu-19 po petih mesecih

V Italiji bodo cepili s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 pet mesecev po drugem odmerku, kažejo navedbe odbora italijanske agencije za zdravila Aifa. Rok je v ponedeljek potrdil tudi italijanski minister za zdravje Roberto Speranza na facebooku. Od ponedeljka je poživitveni odmerek v Italiji na voljo starejšim od 40 let. »Poživitveni odmerek je ključen za boljšo zaščito nas samih in soljudi. Po zadnjem priporočilu Aife bo mogoče poživitveni odmerek prejeti pet mesecev po koncu prvega ciklusa. Vsi bi se morali cepiti, da bomo močnejši,« je na facebooku po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zapisal minister Speranza.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Italijanska vlada pod vodstvom Maria Draghija razmišlja tudi o skrajšanju veljavnosti potrdila o cepljenju, in sicer z 12 na devet mesecev. Na Južnem Tirolskem bodo v sredo za zajezitev okužb z novim koronavirusom začeli veljati strožji protikoronski ukrepi; vrata bodo morale zapreti diskoteke in nočni klubi, v javnem potniškem prometu bo uporaba zaščitne maske vrste FFP2 obvezna za vse, ki so starejši od šest let. V 20 občinah Južne Tirolske bo veljalo delno zaprtje javnega življenja, še navaja APA.