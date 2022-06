V predmestju Aten spet požari

Grški gasilci so davi obvladali velik gozdni požar na jugu Aten, ki je izbruhnil v soboto. Več sto lokalnih prebivalcev v predmestju Ano Voulo je moralo zaradi oblakov gostega dima zapustiti svoje domove, so sporočile reševalne službe. Požar je zajel in poškodoval več hiš, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S požarom se je borilo bori 300 gasilcev, 65 vozil in dva gasilska helikopterja. Letošnje poletje bo zaradi podnebnih sprememb zelo težko, je za državno televizijo povedal grški minister za podnebne spremembe in civilno zaščito Hristos Stilianides.

V soboto je po podatkih predstavnika gasilcev po vsej državi izbruhnilo 61 požarov, saj so se temperature dvignile in v prestolnici dosegle 36 stopinj Celzija. Vročino je spremljal močan veter.

Gasilci in prostovoljci se borijo z ognjem. FOTO: Costas Baltas/Reuters

Lani poleti je Grčijo zajel najhujši vročinski val zadnjih desetletij, nakar so izbruhnili številni požari, ki so v različnih delih države opustošili več 100.000 hektarjev gozda, grmičevja in kmetijskih površin. Škoda, ki je ostala za njimi, je bila največja po letu 2007.

V Grčijo bo na pomoč pri gašenju požarov v naravi v kratkem odpotovalo 200 gasilcev iz šestih držav članic. Akcijo usklajuje mehanizem EU za civilno zaščito, še poroča dpa.