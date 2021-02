V preiskavi umora malteške novinarke obtožena še dva moška

FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Umor ugledne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je bila ubita oktobra 2017 v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu, je pretresel Malto in sprožil množične proteste, posledično je odstopil tudi takratni premier Joseph Muscat. Novinarka je poročala o korupciji ter povezavah med podjetniki in politiki.

Na Malti sta bila v preiskavi umora malteške novinarkev sredo obtožena moška, ki naj bi priskrbela bombo, s katero je bila leta 2017 ubita novinarka. Preiskovalci menijo, da so zdaj aretirali in obtožili vse, ki so bili vpleteni v umor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.inso aretirali v torek popolne, potem ko je eden od obtoženih,, priznal krivdo in pristal na sodelovanje s preiskovalci. Muscat je bil v torek obsojen na 15 let zapora.Po tem dramatičnem preobratu je policija še istega dne aretirala Agiusa in Vello. Znana sta po povezavah z organiziranim kriminalom na otoku, poročajo tuje tiskovne agencije. Oba sta bila decembra 2017 že v priporu, a sta bila nato izpuščena. V sredo sta zanikala vpletenost v umor novinarke.Preiskovalci ocenjujejo, da so aretirali in obtožili vse, ki so vpleteni v umor novinarke. »Glede na dokaze, ki jih imamo, lahko rečemo, da so vsi vpleteni aretirani ali obtoženi,« je po poročanju AFP dejal policijski komisarKonec novembra 2019 je policija aretirala enega vodilnih malteških poslovnežev,, direktorja in solastnika skupine podjetij, ki je leta 2013 zmagala na vladnem razpisu za gradnjo plinske elektrarne. Fenech, ki je obtožen sostorilstva, je bil po nekaj dneh ob varščini izpuščen iz pripora in čaka na sojenje.