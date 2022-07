V Pulju izbruhnil obsežen požar, večji del mesta brez elektrike

Na območju naselja Valdebek v hrvaškem Pulju je danes okoli poldneva izbruhnil obsežen požar, ki se še naprej širi, gašenje pa otežuje močan veter. Ogenj bi naj izbruhnil na transformatorski postaji, zaradi česar je večji del mesta ostal brez elektrike, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po besedah poveljnika gasilcev Dina Kozlevca sta v Pulj prispeli dve letali kanader, ki gasilcem pomagata pri gašenju. Na terenu naj bi bilo tudi okoli 50 gasilcev in 20 vozil.

Kozlevac je ljudi pozval, naj bodo mirni in ostanejo doma, dokler požar ne bo pogašen. Dejal je še, da gašenje požara otežuje močna burja, poroča Hina.

Najbolj dramatične so razmere na območju med naseljema Vintijan in Dolinka, kjer je zgorelo več hiš. Več ljudi so evakuirali, pri gašenju pa pomagajo tudi lokalni prebivalci, je poročal spletni portal Glas Istre.

Zaprtih je tudi več cest. Po navedbah operativno-komunikacijskega centra istrske policijske uprave so zaradi požara zaprti Premanturska cesta ter cesta za Vintijan do Kaštijuna.

Lokalni medij IstraIn pa je poročal o detonacijah. Med Valdebekom in Dolinko naj bi ogenj uničil več parkiranih avtomobilov. Na spletni strani so objavili posnetke, na katerih je videti povsem uničena vozila.

Brez elektrike je za kratek čas ostala tudi bolnišnica v Pulju, je za hrvaški portal N1 povedala direktorica bolnišnice Irena Hrstić. Pojasnila je, da so vključili agregate in sedaj vse normalno deluje ter da so v pripravljenosti.

Po zadnjih informacijah naj bi izbruhnil še en požar na območju med Medulinom in Pomero, še navaja Hina.