V Reziji plešejo ta lipe bile maškare

»Pri nas pust pomeni predvsem ples,« pravi Luigia Negro, predsednica kulturnega društva Muzej rezijanskih ljudi. V ozki dolini pod Kaninom, ki se na italijanski strani odpira proti Furlaniji, je to osrednji praznik, s katerim negujejo stare običaje. Rozajanski püst je prepoznaven predvsem po klobukih, okrašenih s pisanimi papirnatimi rožami in zvončki, ki jih nosijo te lipe bile maškare.

To območje se je v zgodovini razvijalo brez stikov z matičnim narodom zaradi naravne pregrade – Kanina, čeprav meji na Posočje na slovenski strani. Kot pravljično deželo smo ga v Sloveniji poznali predvsem prek lutk iz televizijske serije Zverinice iz Rezije, ki je nastala na podlagi istoimenske knjige in etnoloških popisov folklorista in akademika Milka Matičetova. Za ohranitev rezijanščine, ki se v vsakdanjem življenju vse bolj umika prevladujoči italijanščini, si močno prizadeva prav Luigia Negro. Leta 2016 jo je slovenski predsednik Borut Pahor odlikoval z medaljo za zasluge.

Kdo so pravzaprav Rezijanci? Kakšen je njihov jezik in kultura? Kako praznujejo pust?