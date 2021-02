V Rimu še iščejo večino za Conteja

Predsednik poslanske zbornice Roberto Fico poizveduje, ali je mogoče še enkrat sestaviti učinkovito vlado. Foto: Alessandra Tarantino/AFP



Zadnja priložnost za Gibanje 5 zvezd

Predsednik republike Sergio Mattarella naj bi se po jutrišnjem sestanku s Ficom odločil, kako naprej.

Štiri dni časa je dal predsednik republikepredsedniku poslanske zbornice, ko mu je v petek zvečer naročil, naj izmeri utrip pri političnih strankah in ugotovi, ali je sploh mogoče še enkrat sestaviti učinkovito vlado na podlagi izidov zadnjih parlamentarnih volitev. Fico se pogaja, jutri mora poročati o ocenah, potem se bo Mattarella odločil, kako naprej.Roberto Fico pripada Gibanju 5 zvezd, ki se odkrito zavzema za to, da bi vlado še enkrat vodil. Odvetnika in profesorja prava je prav Gibanje, ki si ga je omislil komik, pripeljalo za vodjo vlade, ko je malce presenetljivo dobilo največ glasov na zadnjih volitvah pred tremi leti.Fico pri ugotavljanju parlamentarne večine izhaja iz želje, da bi Conte obstal in prevzel še tretjo vlado. V prvi je lovil ravnotežje med 5 zvezdami in skrajno desno Ligo, v drugi, ki je nastala po izstopu Lige iz koalicije, pa je poskusil uravnotežiti tri raznorodne sile. Gibanje 5 zvezd je predlanskim sklenilo pakt z Demokrati, zraven pa z njihovim nepričakovanim okruškom, stranko Živa Italija, ki jo je sestavil prejšnji premier in propadli voditelj Demokratske strankeOba položaja, voditelja stranke in premiera, je Renzi zavzel na juriš, zelo hitro je dosegel rekordne izide na evropskih in lokalnih volitvah, potem pa barko prav tako hitro potopil. Z novo stranko je hotel prehiteti Demokrate in 5 zvezd po levi ali po desni, končalo pa se je tako, da je izstopil iz koalicije in strmoglavil Conteja.Premieru po Renzijevem odstopu ni uspelo pridobiti najmanj šest novih glasov, s katerimi bi lahko preživel ob prvem glasovanju v senatu. Contejevi privrženci so sestavili novo senatno skupino, ki so jo poimenovali Evropeisti, vendar se zdi, da se tehtnica kljub temu ni nagnila na Contejevo stran.K Evropeistom je skladno z voljo Demokratske stranke prestopila tudi, senatorka slovenskega rodu. Našim rojakom v Italiji gotovo ne bi ustrezale predčasne volitve, saj bi morda spet postalo vprašljivo marsikaj, tudi dogovorjeno vračanje Narodnega doma.Med Ficovimi poizvedbami z vseh strani letijo novice in izmišljene novice, ki namigujejo na tak ali drugačen izid. Kot posebej odmevno so izstrelili govorico, da se predsednik Mattarella pogaja z nekdanjim predsednikom Evropske banke, ki bi ga radi videli v vladni palači Chigi Renzijevi privrženci, predvsem pa bi se z njim menda strinjala tudi desnica, ki sicer zahteva predčasne volitve. Sodeč po anketah bi lahko skrajna desnica tudi zmagala.S Kvirinala so govorice o Draghiju zanikali, že trenutek prej pa je tudi Renzi pošiljal v zrak balončke s sporočili, da bo morda njegova Živa Italija privolila v Contejevo tretjo vlado, če bi jo le vzeli malo bolj resno in ji ponudili kaj več kot v koaliciji, ki je vladala v Contejevem drugem obdobju.Po zadnjih govoricah v Gibanju 5 zvezd, ki hudo pritiska, da mora Conte dobiti tretji mandat, grozi celo razkol, če bo Robertu Ficu na posvetovanjih spodletelo in mu ne bo uspelo prepričati ne Renzija ne koga drugega o podpori edinstvene priložnosti 5 zvezd za tretji mandat. Kaj podobnega se 5 zvezdam morda ne bo več ponudilo.