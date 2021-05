Proti Navalnemu uvedli še tri kazenske preiskave

Ruski disident, ki je lani preživel zastrupitev z živčnim strupom, od januarja prestaja zaporno kazen v kazenski koloniji vzhodno od Moskve. Kazen v višini dveh let in pol zapora ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije. Proti njemu teče še več drugih preiskav.

Ruski opozicijski voditeljje sporočil, da so ruske oblasti proti njemu uvedle še tri nove kazenske preiskave. Obtožujejo ga »kraje« donacij, ki jih je prejela njegova organizacija za boj proti korupciji, in spodbujanja Rusov k neizpolnjevanju državljanskih dolžnosti.Navalni je potrdil, da ga je v kazenski koloniji obiskal inšpektor ruskega preiskovalnega odbora, ki se ukvarja s hudimi zločini. »Povedal mi je, da me v naši dragi Rusiji preiskujejo zaradi treh hudih zadev. S tem se ukvarja 21 preiskovalcev na najvišji ravni. In za vsakega od njih sem zločinec jaz,« je na instagramu zapisal 44-letnik.»Moja močna kriminalna organizacija se krepi. Izvajam vse več zločinov,« je bil ironičen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zapisal je, da ga obtožujejo »kraje« donacij njegovi Protikorupcijski fundaciji, žaljenja sodnika in vzpostavitve neprofitne organizacije, prek katere z objavljanjem o domnevnem bogastvu ruskega predsednikaljudi spodbuja k neizpolnjevanju državljanskih dolžnosti. Ekipa vodje ruske opozicije je januarja na portalu youtube objavila posnetek o razkošni palači ob Črnem morju, ki je domnevno v Putinovi lasti. Ogledalo si ga je več kot 116 milijonov ljudi. Putin te navedbe zanika.Pritisk ruskih oblasti na opozicijo pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami je vse večji. Ruski poslanci naj bi danes v drugem branju obravnavali predlog zakona, ki bi članom tako imenovanih skrajnih organizacij onemogočil sodelovanje na parlamentarnih volitvah. Predlog zakonodaje je uperjen proti podpornikom Navalnega.