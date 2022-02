V Rusiji zaskrbljeni zaradi umikanja osebja Ovseja iz Ukrajine

Moskva je danes izrazila zaskrbljenost zaradi odločitve nekaterih držav članic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), da umaknejo del svojega osebja iz Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ovse je svoje članice obvestil o odločitvi več držav, da zaradi poslabšanja varnostnih razmer umaknejo svoje osebje posebne nadzorne misije Ovse v Ukrajini. To je za nas resno zaskrbljujoče,« je dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

»Vodstvo Ovseja pozivamo, naj odločno ustavi vse poskuse manipuliranja in provokacij. Prepričani smo, da je nadzorna dejavnost misije v popolnem skladu z njenim mandatom potrebna kot še nikoli prej,« je še dodala Zaharova.

Misija ZDA pri Ovse je namreč v četrtek pozvala vse ameriške državljane, naj zapustijo Ukrajino, vključno s tistimi, ki delajo za posebno misijo Ovseja v Ukrajini, še poroča AFP.

Člani misije so razporejeni po vsej državi, tudi v vzhodnem delu, ki je pod nadzorom proruskih separatistov, kjer so »zelo izpostavljeni«, je sporočila misija ZDA pri Ovseju.

Ovse sicer združuje 57 držav iz Evrope, Azije in Severne Amerike, vključno z ZDA, Rusijo in večjimi zahodnoevropskimi državami, da bi spodbujal dialog in sodelovanje na področju varnostnih vprašanj.

Organizacija je opravljala nadzorno vlogo med še vedno trajajočim osemletnim konfliktom na vzhodu Ukrajine, ki je zahteval že več kot 14.000 življenj, poroča AFP.

Ukrajinska vlada medtem poskuša preprečiti poplavo tujcev, ki zapuščajo državo, poziva k miru ter kritizira opozorila ZDA, da bi »vsak čas lahko izbruhnila vojna«. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto dejal, da »takšne poteze samo povzročajo paniko in ne pomagajo«.