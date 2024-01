V ruskem napadu na vzhodu Ukrajine ubitih najmanj 11 ljudi

V ruskem napadu na mesto Pokrovsk na vzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj enajst ljudi, med njimi pet otrok, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti.

»Rusi so območje napadli z raketami S-300, pri tem so ubili enajst in ranili osem ljudi,« je sporočil guverner regije Doneck Vadim Filaškin.

Glavni tarči sta bili mesto Pokrovs in Rivno. Po njegovih navedbah je bilo v napadu poškodovanih šest hiš.

Pokrovsk leži približno 70 kilometrov severozahodno od mesta Doneck in približno 50 kilometrov od frontne črte. Pred vojno je v njem živelo okoli 60.000 ljudi.

Mesto je bilo tarča zračnega napada avgusta 2023, v katerem je umrlo devet ljudi, 82 je bilo ranjenih.