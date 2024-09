V ruskih napadih na Pavlograd smrtna žrtev in več deset ranjenih

V ruskih raketnih napadih na mesto Pavlograd v osrednji regiji Dnipropetrovsk je bil danes ubit en človek, več kot 50 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije otroci. Ukrajinske sile medtem poročajo o vnovičnem zavzetju dela mesta Nju Jork v regiji Doneck.

Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je bilo z ruskega ozemlja proti Pavlogradu izstreljenih pet balističnih raket iskander. Ena oseba je v napadu umrla, 55 je bilo ranjenih, sporočilo notranje ministrstvo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi napada je v mestu izbruhnilo več požarov, med drugim v stanovanju v enem od nebotičnikov, je povedal guverner regije Dnipropetrovsk Sergej Lisak. Po njegovih navedbah so med ranjenimi devetletna deklica ter dečka, stara štiri in 11 let.

Po navedbah oblasti je poškodovanih več stanovanjskih stavb in civilna infrastruktura, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija sicer redno napada Pavlograd, kjer se nahaja kemična tovarna za proizvodnjo eksploziva. Mesto, ki je pred začetkom vojne imelo približno 100.000 prebivalcev, je približno 100 kilometrov oddaljeno od frontne črte v sosednji regiji Doneck, kjer ruske sile napredujejo.

Medtem so iz ukrajinske brigade Azov sporočili, da so osvobodili del kraja Nju Jork v regiji Doneck, ki so ga ruske sile zasedle avgusta. Vnovično zavzetje je prvi uspeh ukrajinskih sil na tem delu fronte po več mesecih, poroča AFP.