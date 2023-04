V Severni Dakoti skoraj popolnoma prepovedali pravico do splava

Guverner ameriške zvezne države Severna Dakota Doug Burgum je v ponedeljek podpisal enega najstrožjih zakonov proti splavu v ZDA, ki umetno prekinitev nosečnosti po šestem tednu prepoveduje tudi v primeru posilstva ali incesta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Umetna prekinitev nosečnosti je v tej zvezni državi zdaj prepovedana od spočetja dalje, z le nekaj izjemami, če nosečnost resno ogroža zdravje matere. Izjema je do šestega tedna nosečnosti predvidena tudi, če je nosečnost posledica posilstva ali incesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zakon tudi določa, da je splav kaznivo dejanje, zdravnikom pa za opravljanje posega grozi do pet let zapora.

Zakon »ponovno potrjuje Severno Dakoto kot državo, ki je naklonjena življenju« je sporočil republikanski guverner Burgum. Kot je zapisal v izjavi, »ta zakon pojasnjuje in izpopolnjuje obstoječo državno zakonodajo.«

Ameriško vrhovno sodišče je junija lani razveljavilo sodbo iz leta 1973, ki je legalizirala splav. Sodišče je presodilo, da ameriška ustava ne omenja te pravice, in prepustila zveznim državam, da same sprejemajo zakone na tem področju.

Od odločitve vrhovnega sodišča junija 2022 je približno 15 zveznih držav prepovedalo splav, nazadnje sredi aprila Florida, prav tako v večini primerov po šestem tednu nosečnosti, kar je zvezna vlada v Washingtonu ostro kritizirala in odločitev označila za skrajno in nevarno.