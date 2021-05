V Siriji odprli volišča, zmaga se obeta Asadu

V Siriji so se ob 7. uri zjutraj po lokalnem času odprla volišča za volitve, na katerih naj bi že četrtič slavil dosedanji predsednikTo so druge volitve od začetka desetletje dolge vojne v Siriji, ki je doslej zahtevala več kot 380.000 smrti.Sirski volivci danes lahko glasujejo na več kot 12.000 voliščih. Rezultate volitev je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pričakovati v petek zvečer, 48 ur po zaprtju volišč.Asadovim tekmecem iz tujine kandidatura na današnjih volitvah ni dovoljena, prav tako volitev ni na območjih, ki niso pod nadzorom sirskega režima. Ta obvladuje dve tretjini države. Islamistični uporniki, ki nadzorujejo območja na severozahodu Sirije, ter sirski Kurdi na severovzhodu države volitve zavračajo kot nelegitimne.Volitve zavračajo tudi zahodne države. ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so že v torek sporočile, da sirske volitve po njihovi oceni ne bodo »ne poštene in ne svobodne«.Združeni narodi (ZN) so medtem opozorili, da so volitve v nasprotju z resolucijo varnostnega sveta ZN o Siriji, ki predvideva izvedbo volitev pod nadzorom ZN, potem ko bi predstavniki sirskega režima, opozicije in civilne družbe, zbrani v posebnem odboru v Ženevi, dosegli dogovor glede nove ustave. Ta doslej ni bil dosežen.Asadova protikandidata sta precej neznana izzivalca; nekdanji ministerin, član tako imenovane tolerirane opozicije, ki jo mnogi označujejo kot zgolj podaljšek vladajočega režima. Obema ne napovedujejo večje podpore. Na zadnjih volitvah leta 2014 je Asad zmagal z več kot 80 odstotki.