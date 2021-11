V šolah pogostejše samotestiranje, maske obvezne tudi za cepljene in prebolele

09.04 Najmanjša arabska država bo s Pfizerjem cepila tudi otroke, stare 5–11 let

Otoška država v Perzijskem zalivu in najmanjša arabska država Bahrajn je odobrila cepivo Pfizer za uporabo v nujnih primerih za otroke, stare od pet do 11 let, je sporočil vladni urad za medije, poroča Guardian. Odločitev o tem je bila sprejeta po študiji, ki je vključevala 3100 otrok, starih med pet in 11 let, ki so jim dajali cepivo, in ugotovila, da je cepivo 90,7-odstotno učinkovito v tej starostni skupini, je zapisano v izjavi, ki se sklicuje na Nacionalni zdravstveni regulativni organ. Noben od otrok, vključen v študijo, ni imel resnih stranskih učinkov. Bahrajn bo od začetka prihodnjega leta dobavljal odmerke tega proizvajalca za starostno skupino 5–11 let, navaja Reuters.

08.38 Prepoved obiskov v celjski porodnišnici

Splošna bolnišnica Celje zaradi slabšanja epidemiološke situacije in skokovitega naraščanja števila okuženih s covidom-19 do preklica prepoveduje obiske porodnic, ki so jih do zdaj v porodnišnici lahko obiskali očetje novorojenčkov. Na ginekološko-porodniškem oddelku so, tako kot na preostalih bolnišničnih oddelkih, dovoljeni le obiski kritično bolnih pacientk, ki jih pisno odobri odgovorni zdravnik, so še sporočili iz celjske bolnišnice.

08.25 Kitajska zaradi enega primera okužbe zaprla Disneyland

Kitajska je po enem samem primeru covida-19 zaprla šanghajski Disneyland in testirala 34.000 obiskovalcev, poroča britanski Guardian. Priljubljeni tematski park je postal prizorišče domnevnega izbruha delte, pri čemer so oblasti množično testirale na desettisoče ljudi v iskanju nultega primera oziroma prenašalca. Noben obiskovalec tako ni mogel zapustiti parka, dokler ni bil testiran. Pozno v nedeljo ponoči je več kot dvesto avtobusov ljudi odpeljalo domov na dva dni samoizolacije in na nadaljnje testiranje. Testiranih bo še okoli deset tisoč ljudi, ki so park obiskali konec tedna. Kasneje so odkrili, kdo je bil nulti okuženi, vendar ni bilo niti jasno, ali je ta obiskovalec Šanghaja sploh obiskal Disneyland. Disney je namreč sprva opozoril, da so park zaprli zaradi potrebe sodelovanja pri preiskavi izbruhov v drugih provincah in mestih. Ne glede na to pa Disneyland ostaja zaprt do srede.

Testiranje v šanghajskem Disneylandu. FOTO: AFP

07.47 V New Yorku zaradi zavračanja cepljenja na neplačani dopust 9000 uslužbencev

Mesto New York je v ponedeljek na neplačan dopust poslalo 9000 uslužbencev, od gasilcev, policistov do smetarjev in drugih, ki se še vedno nočejo cepiti proti covidu-19, čeprav je to po novem obvezno za vse zaposlene v mestni upravi in drugih mestnih organih. V mestu se je cepilo že 91 odstotkov od skupaj skoraj 380.000 vseh javnih delavcev. Cepljenje jih zavrača približno 21.000, od katerih jih je 12.000 zaprosilo za izjemo iz verskih ali zdravstvenih razlogov. Ti lahko nadaljujejo delo, dokler komisije ne bodo ugotovile, ali so izjeme upravičene. V največji meri cepljenje zavračajo tisti, ki so v prvih bojnih vrstah. Doslej se je cepilo le 77 odstotkov gasilcev, 83 odstotkov smetarjev, 85 odstotkov policistov in 88 odstotkov reševalcev.

Več tisoč gasilcev je zaradi obveznosti cepljenja, ki jo je uvedel župan Bill de Blasio, prijavilo bolniške odsotnosti, smetarji izvajajo občasne tihe stavke, vlagajo se doslej neuspešne tožbe in pripravljajo protesti, ki pa niso množični. Župan je zagotovil, da motenj v storitvah ni, ker da so našli dovolj nadomestnih delavcev. Obveznost cepljenja je naznanil 20. oktobra in od takrat se je cepilo skoraj 22.500 mestnih uslužbencev, ki se prej niso. Samo v ponedeljek do roka ob peti uri popoldne po krajevnem času se je cepilo še 3564 javnih uslužbencev.

05.00 V šolstvu pogostejše samotestiranje, maske obvezne tudi za cepljene in prebolele

Učenci in dijaki se po dobrem tednu počitnic vračajo v šolske klopi, a ob spremenjenih pogojih. V šolstvu bo samotestiranje učencev, dijakov in študentov odslej potekalo dvakrat na teden, ob ponedeljkih in sredah. Kljub izpolnjenemu pogoju preboleli, cepljeni (PC) pa je uporaba zaščitne maske po novem obvezna tudi v izobraževanju. V ponedeljek je namreč začel veljati spremenjen odlok o načinu izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Ta med drugim uvaja redno presejalno testiranje na okužbo s koronavirusom v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. Spreminja se tudi pogostost samotestiranja za opravljanje dela, po novem bodo testi veljali 48 ur.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Samotestiranje za učence ostaja neobvezno, priporočilo pa po novem velja za učence vseh razredov, torej od prvega razreda. Ob predvidenem pogostejšem testiranju so na ministrstvu pripravili protokol, po katerem so učenci upravičeni do več testov kot doslej. Lekarnam so tako že v petek omogočili izdajanje dodatnih testov za samotestiranje. Te je možno prevzeti brezplačno, saj stroške krije proračun. Minister za zdravje Janez Poklukar je prejšnji teden poudaril, da izvajanje ukrepa PCT v družbi ne deluje, kot bi si želeli. Preverjanje pogoja je na terenu po ministrovih besedah prej izjema kot pravilo, opažajo pa tudi povečano število ponarejenih potrdil. »Tudi nošenje maske ni dosledno, na mehurčke smo že zdavnaj pozabili,« je opozoril Poklukar.