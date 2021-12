V Španiji debela darila padajo že pred prazniki

V nadaljevanju preberite:

Glavni dobitek ni najvišji, ki ga je mogoče priigrati s srečno izbranimi številkami, a nobeno žrebanje na svetu ne razdeli zajetnejše vsote nagrad kot španska božična loterija. Denarni sklad je bil tudi letos vreden 2,4 milijarde evrov, penino pa so po današnjem vrtenju kroglic odpirali na različnih koncih države.

Tradicija ima na Iberskem polotoku zavidljivo zgodovino. Prvo žrebanje so v Cádizu priredili leta 1812, ko je bila Španija pogreznjena v vojno z Napoleonovo Francijo in se je oblastem porodila ideja, da bi lahko bila loterija priročen način zbiranja finančnih sredstev za domače čete. O uspešnosti ideje je malo zapisov, a neizpodbitno dejstvo je, da je kljub mračni genezi božična loterija postala močan del folklore, ki je kasneje niso prekinili niti državljanska vojna, frankizem in druge nadloge. Sčasoma je 22. december, ki ga je španska loterija rezervirala za največjo igro na srečo v letu, postal uvod v vrhunec božično-novoletnih praznikov in dan, ko vsi vsaj z enim očesom spremljajo dobitne številke in preverjajo, ali je bila letos dobitna kombinacija vendarle na njihovi strani.