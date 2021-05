V štabu Navalnega iščejo nove skrajneže

V nadaljevanju preberite:

Kar dve fronti so v zadnjem času ruske oblasti odprle proti pristašem zaprtega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Na pravosodni bi se moral pomemben spopad odviti že danes, a so ga zaradi novega dokaznega gradiva preložili, na zakonodajni pa bo orožje spregovorilo jutri, ko bo spodnji dom ruskega parlamenta začel obravnavati predlog zakona, s katerim hočejo prepovedati nastopanje na volitvah vsem, ki so sodelovali z »ekstremističnimi« organizacijami.